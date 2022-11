Twitter eliminó el posteo del boxeador mexicano Canelo Álvarez contra Lionel Messi, en el que buscaba provocar y amenazaba al capitán de la selección argentina al malinterpretar un video de la celebración del plantel de Lionel Scaloni en el vestuario y considerar que Messi había pateado a propósito una camiseta de México que estaba en el piso.

"Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????" (Sic), escribió Canelo en Twitter tras la derrota del Tri. "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", agregó en el mismo hilo con emoticones de puños. En ese contexto, la red social decidió levantar el posteo indicando que incumplía con sus reglas.

No obstante, antes de ser eliminada, la reacción de Canelo fue vista por miles de usuarios y generó reacciones de personalidades como Sergio Kun Aguero, Cesc Fàbregas, entre otros, que le contestaron.

Incluso Andrés Guardado, capitán de la selección mexicana y dueño de la camiseta de la polémica, se refirió al tema y contradijo al campeón del boxeo buscando cerrar el tema. “Sé la persona que es Leo. Desgraciadamente a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario, y puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado, que, para mí, se parece a una tontería de lo que se está hablando porque no tiene mayor importancia”, dijo en conferencia de prensa desde Doha.

“Cuando tú dejas todo lo sudado en el suelo va para lavar y lo que no dejas en el suelo va para casa. Es así, la ropa sucia va al suelo, sea la camiseta de tu equipo o la del rival, siempre es así. De hecho, esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo. Y yo también llegué y la tiré al suelo para que la lavaran”, aclaró. “Cada vez que he tenido la posibilidad de pedirle algo, un cambio de camiseta o la foto o el video con mi hijo en aquel partido siempre lo ha hecho como se vio. Son cosas que se ven y no hay mayor explicación", dijo sobre su relación con Messi.

Las repercusiones al enojo de Canelo con Messi

La primera defensa de Messi fue de su amigo y ex compañero, Kun Aguero. “Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y, después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, explicó el ex Manchester City.

También salió en defensa de Messi su ex compañero del FC Barcelona, Fàbregas, que escribió: “Ni conoces a la persona, ni entiendes cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido”. “TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante", destacó.

La reacción de Canelo estuvo en las portadas de los medios deportivos del mundo, entre ellos la del Mundo Deportivo de España, que tituló “Canelo se vuelve loco con Messi” y cataloga la acción del rosarino como fortuita. Por su parte, el Sol de México asegura: “Canelo enfurece con Messi por patear playera de México”, y Record suma “Canelo Álvarez amenaza a Lionel Messi por "limpiar piso" con playera del Tri”.



El video del festejo que desató la bronca del boxeador mexicano

Después del triunfo del sábado la Scaloneta festejó en los vestuarios y circuló un video donde se ve a los jugadores cantando la canción "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”.

En las imágenes se ve a Messi que, entre festejos con sus compañeros y cantos por el triunfo de la Selección, mueve una camiseta de México, que estaba tendida a su lado en el suelo, con el pie. Ese gesto de Messi, fue interpretado por el boxeador como un agravio a su país y al equipo azteca, que había sido derrotado por 2 a 0 con goles del rosarino y Enzo Fernández.

El boxeador, con más de 2,2 millones de seguidores en Twitter, no paró ahí. Siguió la polémica y en otros mensajes aclaró que no se refería al accionar de Argentina como país, sino a la “mamada” que hizo Messi con la camiseta mexicana.

Pese a las repercusiones que desataron los posteos de Canelo Álvarez, Messi no respondió a las críticas.