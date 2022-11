Luego de que las imágenes recorrieran el mundo, el hincha que irrumpió el partido de Portugal contra Uruguay en el Mundial Qatar 2022 con una camiseta de Superman, una bandera arcoíris de la paz (que se creía que era la de la comunidad LGBTIQ+) y mensajes sobre Ucrania e Irán, identificado como Mario Ferri, un activista y exjugador de futbol, ya había hecho este tipo de intervenciones con diversos motivos, en otros lugares del mundo.

Ferri, de 35 años y nacido en Pescara, se hizo famoso previamente por saltar y aparecer sorpresivamente en diferentes partes del mundo: en partidos de la Liga Italiana, en encuentros de la Liga de Campeones y también del Mundial.

Tras irrumpir en el estadio Lusail fue detenido, pero según contó, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ayudó a destrabar su situación y fue liberado.

Ya lo había hecho en el Mundial Brasil 2014

En declaraciones radiales, el activista sostuvo que lo había intentado dos veces antes en este Mundial de Qatar: durante el Francia-Dinamarca y el España-Alemania. "Me subí al techo del banquillo de Portugal y salté desde allí", remarcó.

Las irrupciones más conocidas del “halcón” (como se hace llamar) se produjeron en la final del Mundial de Clubes de 2010 entre el Inter y el Mazembe; en un Bélgica-Estados Unidos del Mundial de 2014; en la final de la Champions entre el Barcelona y el Manchester United; y en un Nápoles-Juventus, en 2017, cuando le lanzó una bufanda hacia Gonzalo Higuaín, considerado un traidor por muchos hinchas del Nápoles por haberse pasado al Juventus.



Por otro lado, Ferri comentó que es restaurador de profesión, que "siempre se sintió atraído" por el mundo de la televisión, y que intentó participar en el reality show de "La Isla de los famosos".

Previamente, también intentó dedicarse al fútbol, pero sin mucha fortuna: su talento le llevó a equipos de Seychelles e India. No obstante, cuando estalló el conflicto entre ucranianos y rusos, decidió abandonar India y se instaló en Polonia, donde se dedica al voluntariado en contacto con una asociación de Lviv y ayuda a los refugiados ucranianos a llegar a la frontera.

Liberado sin cargos y con ayuda de Infantino

Tras el hecho, Mario Ferri fue liberado y sin cargos legales por haber interrumpido el partido entre Portugal y Uruguay.

Por lo que se pudo ver en la transmisión oficial, la seguridad del estadio Lusail redujo a Ferri, quien fue detenido por las fuerzas policiales de Qatar. En este contexto, lo mantuvieron en una comisaría hasta las 3 de la madrugada (hora de Qatar) y luego fue liberado.

En declaraciones a RAC1, Ferri relató que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo ayudó. "Tuve muchos problemas con la policía, pero él apareció y resolvió la situación", dijo.

Por otro lado, señaló que la FIFA no considera que los símbolos que portara fueran “violentos”, porque era un mensaje de paz. "Quería enviar un mensaje al mundo, han impedido que lo hicieran los capitanes, los jugadores, pero no han impedido mi mensaje", manifestó.

"Lo voy a llamar "The Last Dance", mi última carrera en un campo de fútbol. Quería mandar mensajes importantes que he vivido en mis carnes en los últimos meses", cerró Ferri.

Diferencias entre la bandera de la paz y la LGBTIQ+

En un primer momento, se aseguró que la bandera que llevaba Mario Ferri era de la comunidad LGBTIQ+, en reclamo por el incumplimiento de derechos fundamentales, sobre todo en relación con el mencionado colectivo, en un país en el que la homosexualidad está perseguida judicialmente.

No obstante, Ferri saltó en medio de la cancha del estadio Lusail con la insignia de la paz. A pesar de que comparten algunos colores, la bandera de la paz tiene siete: violeta, azul marino, celeste, verde, amarillo, naranja y rojo.

En cambio, la bandera LGBTIQ+ lleva seis colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Además, se diferencia en que el orden de las franjas se encuentran invertidas.