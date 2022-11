#Festivalipsis El Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires proyectará 77 películas con funciones online y presenciales en distintas sedes, del miércoles 30/11 al domingo 4/12, gratis. Además, el Festival Internacional de Arte Queer reunirá propuestas de música, cine, literatura y artes visuales y escénicas, con artistas como Silvina Giaganti, Elizabeth Duval, Dolores Reyes o Bel Gatti, del sábado 3 al sábado 10/12 en distintas sedes, también con entrada libre.



#GolDeVisitante El canadiense The Weeknd traerá su "gira mundial de estadios" After Hours Til Dawn al Hipódromo de San Isidro, el 13/10 del año que viene. Pero antes de eso, los estadounidenses Animals As Leaders regresarán para colar metal progresivo en la Ciudad Cultural Konex el 7/12; y el DJ estrella francés David Guetta tendrá show pistero el 6/1 en el Movistar Arena.

#DeCatálogo Después de un año de giras, YSY A entregó el disco YSYSMO, manifiesto trapero multi tímbrico en doce canciones, con participación de Oniria, Baxian y RucciVázquez. Y después de singles y videos de todo tipo, Benito Cerati finalmente soltó Shasei, su primer disco solista, con diez canciones introspectivas y texturadas que traen participaciones de Fernando Nalé, Alejandro Terán y Lito Vitale, entre otrxs. Además, hay nuevos discos de Nanndos (Ver mejor, su segundo álbum, con blues-rock en formato power trío), de Silvina Moreno (Selva, su quinto, orgánico y colorido, con cameos de Lucy Patané y la mexicana Ximena Sariñana), de Nunca Fui a Un Parque de Diversiones (Paranoia for Export, su segundo, una aventura pospunk industrializada y futurista en ocho actos) y de Hernán Cattáneo (Future memories, con 19 pistas electrónicas grabadas con el dúo Soundexile, que lo acompaña en vivos y sesiones de estudio).



#CualquieraPuedeGooglear Clic con pasaporte: la luminaria indie sudafricana Alice Phoebe Lou pasará por Buenos Aires con su primera gira sudamericana, el miércoles 30/11 en Niceto Club, con Juana Aguirre tocando como apertura. Clic flashero: instalaciones interactivas que combinan tecnología y naturaleza arman la muestra gratuita Gaia 3.0, de Joaquín Fargas, montada hasta el domingo 11/12 en el Cultural San Martín. Clic en un cumple: Fulgura celebra sus 20 años con el álbum Historia viva, grabado en directo en La Trastienda en 2021. Clic homenaje: Sexy Zebras honra la leyenda de Say No More con la canción Charly García, que no incluye ese feat, pero sí guiños y citas. Clic en serie: el policial de laboratorio Traces subió su segunda temporada a Flow, mientras que en la plataforma Contar está la serie misionera La encrucijada, con un bar que enrosca las historias de diez desconocidos.



#HacelaSimple Hay temas nuevos, estreno, flama, joya nunca taxi, de la patagónica Barda (Naranja el cielo, con Aldo Benítez y Brawlio), de la cancionista Micaela Basadoni (Aventura), de Riel (TKM), de Mati Fernández & las Imperiales (Ay por favor!), de Barrio Border (Circo), de Lobel (Los últimos besos, con feat de Manu Hattom), de Nico Ginesin (Por un día), del combo rapero Santa Fuego (Chachachá), de Tótem y Tabú (Godzilla), de Playa Nudista (Marea), de Rotti y Varas, de Sudaklan (Converso) y de Juan Galante (No es suficiente).





