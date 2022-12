La cantante brasileña Anitta fue internada este jueves en el Hospital Albert Einstein, en San Pablo, una noticia que dejó preocupados a los fanáticos. La artista, que este miércoles lanzó un EP íntegramente en portugués, aclaró en sus redes sociales que estaba bien, pero no dio detalles de su hospitalización.

"Está bien, chicos... está bien", publicó Anitta en su cuenta de Twitter. "Ya vuelvo a casa. Mañana hay show. Está bien y sigue el baile", agregó. Desde el centro de salud adelantaron que la cantante recibiría el alta en la tarde de este jueves.

En la cuenta de sus fans, se confirmó que "Anitta fue a un hospital esta mañana en San pablo, al regresar de su viaje de vacaciones". Y que, según su equipo, "todo estaba bien".

Con unos 100 millones de seguidores en Instagram, Twitter y TikTok, esta chica "superpoderosa" a la que no le tembló la voz para declararse a favor de la candidatura de Lula da Silva en las elecciones de Brasil. "La postura extremadamente agresiva y antidemocrática de esa gente no me deja otra opción. No soy petista y nunca fui. Pero este año estoy con Lula", expresó la cantante en su cuenta de Twitter.

En abril, lanzó el álbum "Versions of Me" que dos meses más tarde llegó a los 700 millones de reproducciones en Spotify.

Fue operada por una endometriosis

En julio de este año, Anitta tuvo que suspender conciertos debido a los fuertes dolores que sentía a causa de una endometriosis. En aquellos días, la cantante contó a sus seguidores que los médicos le recomendaron someterse a una cirugía.

"Para todos mis amigos que me han mandado mensajes preocupados por mi salud. Se me olvidó explicarlo en inglés, solo lo dije en portugués, lo siento. Llegué de la gira directo al hospital para iniciar los preparativos de una cirugía que me haré tan pronto mi cuerpo esté preparado", anunció en ese momento la intérprete de "Envolver".



Según explicó, la cirugía "estaba planificada antes de que empezara el tour. Tengo algo llamado endometriosis (muy común en las mujeres alrededor del mundo, pero no tan comentado como se debería). Estoy muy bien cuidada, me siento bien y mantendré a todos actualizados", aseguró.

La artista fue operada y siguió con sus compromisos, hasta este jueves que debió ingresar nuevamente al hospital.

"Buscando a la Anitta Perfecta"

Para sorpresa de sus seguidores, Anitta lanzó un EP -Buscando a la Anitta Perfecta- con siete canciones en portugués y varias colaboraciones en la noche de este miércoles.

Los temas son: Macetar, Mel (feat. Wesley Safadão), Avisa Lá (feat. Lexa, Pocah & Rebeca), Ela Não Vale Nada (fiesta. Maiara y Maraisa), Red Bikini (fiesta. Costa Gold & Rafinha RSQ), Ai Papai (hazaña. MC Danny & Hitmaker) y Vem Galopar.

Seguí leyendo: