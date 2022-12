El Mundial de Qatar 2022 continuará este viernes 2 de diciembre con la última fecha de la fase de grupos, con dos partidos del Grupo G y dos del Grupo H: se enfrentarán Camerún y Brasil, y Serbia y Suiza, por la primera zona; mientras que por la segunda se encontrarán Corea del Sur y Portugal, y Ghana y Uruguay.

Los encuentros serán televisados por la TV Pública, TyC Sports, DeporTV y DirecTV Sports. Además, se podrán observar de forma online, a través de diferentes plataformas digitales.

Camerún vs. Brasil (Grupo G)

La selección de Brasil, ya clasificada a octavos de final, y que necesita un empate para ser primera en el cierre del Grupo G, jugará con un equipo alternativo ante Camerún, que se ilusiona con un triunfo para seguir en el Mundial Qatar 2022.



El encuentro se disputará desde las 16 en el Estadio de Lusail con el arbitraje de Ismail Elfath, de los Estados Unidos, y TV a cargo de TyC Sports y DirecTV.



La selección que dirige Tité llega a este partido con varias bajas en el equipo por lesiones: Neymar se lastimó el tobillo en la fecha inicial y sus laterales titulares, Danilo y Alex Sandro, no tienen fecha de regreso confirmada.



Además, los brasileños sufrieron algunos casos de gripe, según detalló el médico, que los motivó a entrenarse en forma liviana, en una lista en la que se encuentran el arquero Alisson Becker, el mediocampista Lucas Paquetá y el delantero Antony.



De este modo, el equipo pentacampeón cambiará 10 jugadores que iniciaron el partido ante Suiza y tendrá entre sus titulares a un histórico como Dani Alves, quien se convertirá en el jugador más longevo en jugar un Mundial para Brasil, con 39 años.



Brasil viene de ganarle en el debut a Serbia por 2-0 con dos goles de Richarlison, y sufrió para vencer a Suiza gracias a un tanto de su volante central Casimiro a poco del final del partido. Únicamente una derrota inesperada le podría quitar el liderazgo del grupo.



El equipo africano, por su parte, tras perder 1-0 en el debut ante Suiza, consiguió un empate heroico frente a Serbia (3-3) luego de estar virtualmente eliminado tras quedar abajo en el marcador por 3 a 1.



Para lograr el pase a octavos de final, tal como sucedió en el mundial de 1990, Camerún deberá ganar por al menos dos goles y aguardar que Suiza y Serbia igualen sin tantos o a lo sumo gane Serbia por la mínima.



En cuanto al cruce de octavos, si Brasil sale primero en el Grupo G jugará el lunes a las 16 contra el segundo del Grupo H, donde tienen las mayores chances Ghana, Uruguay y Corea del Sur, en ese orden.

Serbia vs. Suiza (Grupo G)

Serbia y Suiza se enfrentarán con la obligación de conseguir una victoria para asegurarse el boleto restante a los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, que ya tiene a Brasil como primer clasificado del Grupo G.



El partido, válido por la tercera y última jornada de la fase inicial, se jugará desde las 16 (hora argentina) en el estadio 974, ubicado en la ciudad de Doha; contará con el arbitraje del argentino Fernando Rapallini y tendrá transmisión de la TV Pública y DirectTV.



Los serbios se ubican en la última posición con un punto, tras una derrota (2-0 ante Brasil) y un empate (3-3 frente a Camerún), en la primera y segunda fecha, respectivamente. Necesita ganar y esperar que los africanos (1) no hagan lo propio ante Brasil (6).



El entrenador Dragan Stojkovic no podrá contar con el defensor Strahinja Pavlovic, lesionado en el último choque ante Camerún, y su lugar será ocupado por Stefan Mitrovic.



Suiza, en tanto, se ubica segunda con tres unidades, tras la victoria por 1-0 ante Camerún y la caída por el mismo resultado frente a Brasil en la última presentación. Se asegurarán el boleto a octavos si vencen a los serbios, en tanto que con un empate tendrán que esperar que Camerún no le gana por dos o más goles a Brasil por la diferencia de gol.



El entrenador Murat Yakin podría realizar dos modificaciones en la zona del mediocampo: los ingresos de Renato Steffen y Edimilson Fernandes por Fabian Rieder y Ruben Vargas, respectivamente.



Ambos seleccionados se enfrentaron en el Mundial de Rusia 2018 con triunfo de Suiza por 2-1 en el marco de la fase de grupos de la Zona E.

Corea del Sur vs. Portugal (Grupo H)

La selección de fútbol de Portugal intentará no perder para evitar el cruce con Brasil en octavos de final de Qatar 2022, en el cierre del Grupo H ante Corea del Sur, al que solo le sirve ganar para tener chances.



El encuentro se jugará desde las 12.00 en el estadio Education City con televisación de TyC Sports y DirecTV y el arbitraje del argentino Facundo Tello, acompañado por Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade, con el colombiano Nicolás Gallo en el VAR.



Portugal aún no tiene confirmada la presencia de su máxima estrella, el delantero Cristiano Ronaldo, quien se entrenó diferenciado en la previa del partido por una fatiga muscular, que le impidió completar los 90 minutos ante Uruguay.



CR7, capitán de Portugal, quien batió un récord en este mundial al anotar goles en las 5 Copas del Mundo que disputó, ya tiene un reemplazo en caso de no jugar ante Corea del Sur, y es André Silva.



Está descartada la presencia del lateral izquierdo Nuno Mendes, quien tuvo que retirarse el lunes pasado en el partido contra Uruguay con una contractura que le impidió estar en los entrenamientos. Y tampoco estará Danilo Pereira, víctima de una fractura en tres arcos costales que lo dejará fuera del partido de mañana, con chances remotas de estar en octavos de final.



Portugal logró la clasificación tras el triunfo ante Uruguay por 2-0, ya que sumó 6 puntos tras vencer trabajosamente a Ghana por 3-2 en el debut. Al menos necesita un empate para asegurarse el liderazgo y tener un cruce que evite a Brasil.



Corea del Sur, por su parte, inició el Mundial con un buen empate ante Uruguay 0-0, pero no pudo sostener el nivel ante Ghana, contra quien luego de estar en desventaja (0-2) lo empató pero terminó en derrota por 3-2.



Por esa razón, el equipo que conduce el portugués Paulo Bento, necesita ganar por una buena cantidad de goles para llegar a los 4 puntos y esperar que Uruguay -juega a la misma hora mañana- le gane por la mínima a Ghana o en su defecto empaten con pocos goles.



Los que pasen a octavos del Grupo H se enfrentarán en esa instancia el lunes o martes de la semana que viene a las 16 con los integrantes del Grupo G.



Ghana vs. Uruguay (Grupo H)

Uruguay jugará su última chance de acceder al segundo puesto del Grupo H y continuar en el Mundial de Qatar, cuando enfrente a Ghana con la urgencia de un triunfo, ante un rival que busca el desquite ante los orientales que lo eliminó en cuartos de final de Sudáfrica 2010, en definición con tiros penales.



El partido se jugará este viernes en el Estadio Al Janoub, ubicado a 15 kilómetros del centro de Doha, desde las 12 (hora de la Argentina), con el arbitraje del alemán Daniel Siebert y televisado por la TV Pública.



Uruguay, dirigido por Diego Alonso, exhibió un nivel muy pobre en sus dos partidos, ante Corea del Sur (0-0) y Portugal (0-2), lo que motivó cuestionamientos al DT por las excesivas precauciones que tomó, dejando afuera del equipo a jugadores como Giorgian De Arrascaeta, figura del Flamengo campeón de la Copa Libertadores.



Además, el equipo no generó situaciones para un goleador de la talla de Darwin Núñez, del Liverpool inglés, ni tampoco aprovechó el gran momento de Federico Valverde, figura del Real Madrid.



Ante Portugal, luego de estar en desventaja, el equipo jugó más adelantado, con mayor intensidad y estuvo cerca del empate, por más que los lusitanos sobre el final establecieran el 2 a 0.



En el partido ante Ghana no tiene opciones y debe vencer para sumar cuatro unidades y ser segundo, aunque también dependerá de los que suceda con Corea del Sur con Portugal, ya que si los asiáticos ganan podría definirse el segundo puesto por saldo de goles



Pero Uruguay afrontará un duro desafío ante Ghana, que cayó 2-3 ante Portugal y luego venció a Corea por idéntico resultados. Si triunfa Ghana clasifica, pero si empata dependerá de lo que pase con lusitanos y coreanos.



Detrás de este partido hay una historia amarga para los ghaneses y dulce para los uruguayos, ya que el 2 de julio de 2010 en el mundial de Sudáfrica, en Johanesburgo, Uruguay eliminó a Ghana en definición por penales luego de igualar 1-1 al término de los 90 minutos y del suplementario.



