La ciudad de Doha, en pleno Mundial Qatar 2022, rindió homenaje este sábado a Pelé, quien está internado en Brasil por una "infección respiratoria", con un mensaje deseándole una rápida recuperación. El mundo del fútbol se sumó al pedido de una pronta recuperación del "O Rei".

Alrededor del estadio de Lusail y en la Torre Aspire, hubo una imagen de Pelé de espaldas, con una camiseta verde y su mítico número 10, acompañada de las palabras "Get well soon" (Recupérate rápido).

También se formó en el cielo una camiseta con su nombre con drones que iluminaron la noche qatarí.

El francés Kylian Mbappé se sumó al homenaje y tuiteó: "Pray fo the King" (Recen por el rey) con la mención "Pelé". Y, el capitán inglés Harry Kane se refirió al estado de salud del brasileño: "Enviamos todos nuestros pensamientos a él (Pelé) y a su familia. Es una inspiración en nuestro deporte, un jugador y una personalidad increíble", dijo ante la prensa.

El delantero de la "Canarinha" Vinicius también publicó un mensaje en las redes, que ilustró con una fotografía de la bandera desplegada en las tribunas en homenaje a Pelé por la "torcida" brasileña en la derrota frente a Camerún del viernes.



Por qué está internado Pelé

"O Rei" fue ingresado este martes en el hospital Albert Einstein, de San Pablo, para una evaluación de su tratamiento contra el cáncer de colon. Se le diagnosticó una infección respiratoria que fue "tratada con antibióticos", según precisaron los médicos.

"La respuesta ha sido adecuada y el paciente, que sigue en un cuarto común, se encuentra estable, con una mejora general de su estado de salud. Seguirá internado en los próximos días para continuar con el tratamiento", añadieron los médicos del exfutbolista, de 82 años.



Este jueves, en su cuenta de Instagram, Pelé indicó que se trataba de una "visita mensual" rutinaria y agradeció a todas las personas que le habían mostrado apoyo y enviado mejores deseos y una rápida recuperación.

"Gracias (...) a todos los que me envían buenas energías", escribió el único futbolista de la historia que ha ganado tres Copas del Mundo como jugador, en 1958, 1962 y 1970.