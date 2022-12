El director técnico del seleccionado de fútbol de México, Gerardo "Tata" Martino, arribó este domingo a la capital mexicana y fue recibido por un grupo de aficionados que, entre insultos, le reclamaron por la eliminación del Mundial, a su llegada al aeropuerto Benito Juárez.



El entrenador rosarino, de 60 años, junto a los integrantes de su cuerpo técnico, los también argentinos Sergio Giovagnoli y Norberto Scoponi, aterrizaron esta mañana tras la eliminación prematura del equipo en Qatar 2022, donde no superó la primera ronda del certamen

"Nada más viniste a robar 'Tata', es lo único que viniste a hacer", le dijo un hombre a Martino cuando se lo encontró en el área de llegadas del aeropuerto.

Mientras caminaba para salir de la terminal aérea en medio de reporteros, fotógrafos y camarógrafos, el 'Tata' fue llamado "la burla más grande de México. El ratero más grande de todos".

“Da la cara, Tata. Estas son las consecuencias por no llevar a ‘Chicharito’” le espetó un hincha que lo aguardaba en la estación aérea advirtiéndole de un supuesto error por no incluir en la lista a Javier Hernández.



“Te aferraste a (Rogelio) Funes Mori, ‘Tata’”, le gritó otro simpatizante que le reprochó haber convocado al exatacante de River Plate, que le quitó el puesto a Santiago Giménez, hijo de Christian (exmediocampista de Boca Juniors), marginado -inclusive- de la nómina de 26 futbolistas a disposición.



Un aficionado persiguió -celular en mano- al ex DT del seleccionado argentino, Newell’s y del Barcelona acosándolo y gritándole un típico insulto local: ‘Pinche puto argentino’.



Ante este episodio fue el auxiliar Scoponi (exarquero de Independiente y Newell’s), quien intervino para defender a su compañero y expresó: “No digas boludeces”, mientras le palmeaba levemente la cara.



Luego reaccionó Giovagnoli, quien se quejó de la persecución que encararon los fotógrafos apostados en el lugar, que buscaron retratar a Martino desde diferentes ángulos: “Cuántas fotos le van a sacar? 200? Ya está”, se quejó el exdefensor de la institución del Parque de la Independencia de Rosario.



Con el apoyo de personal de seguridad del Aeropuerto, Martino pudo abordar la camioneta de la Federación Mexicana (FMF) que lo esperaba y se marchó rumbo al centro de la ciudad, acompañado por sus colaboradores.

El rosarino no respondió a los agravios, pero luego de la eliminación de la Selección de la Copa del Mundo ya se había responsabilizado por la decepción mundialista.

"Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Asumimos el fracaso que tuvimos en este Mundial. Mi contrato se terminó cuando el árbitro pitó el final del partido", manifestó para anunciar el final de su ciclo.

En Qatar 2022, la selección mexicana rompió una cadena de siete clasificaciones consecutivas a los octavos de final de una Copa del Mundo; la anterior eliminación del Tri en fase de grupos había sido en Argentina 1978.



México resultó eliminado en la primera ronda del grupo C al cosechar 4 puntos pero perder en el desempate del segundo puesto con Polonia (4), por diferencia de gol.



El conjunto de Martino empató con los polacos (0-0), perdió con la Argentina (0-2) y le ganó en el último encuentro a Arabia Saudita (2-1).