Víctor Hugo Morales se refirió este lunes a la filtración de chats del lawfare, donde funcionarios, jueces, exagentes de inteligencia y empresarios confabulan para ocultar una reunión que tuvieron en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, y que salió a la luz con una nota de Página/12.



El periodista se refirió a los intercambios de mensajes donde lo mencionan. Allí, los involucrados en el viaje conversan sobre la repercusión de la noticia en los medios y aseguran que el jefe de Asesores de Presidencia, Julián Leunda, “bajó el tema de la grilla” del programa que Morales tiene en C5N.

Por AM750 Morales contestó: “En esa jornada nosotros no teníamos el tema. En determinado momento un compañero del canal me preguntó si teníamos el tema (en agenda) y le dije que no. Ahí termina la cosa”.

Luego, continuó relatando: “Seguramente, viendo las fechas, ellos quedaron pendientes. Cuando alguien del canal vio las planillas se dio cuenta de que no estaba el tema y les habrá comentado. Los tipos que estaban esperando se quedaron en ese momento más tranquilos. Tenían miedo de una mayor trascendencia”.

Víctor Hugo aseguró que el tema fue tratado arduamente durante el programa radial que hace por AM750 y reveló que Leunda le confirmó, tras ser consultado, que él no mantuvo esa conversación con ninguno de los involucrados en el grupo.



El pedido al Gobierno

Por otro lado, en diálogo con La García, por AM750, Víctor Hugo le pidió al Gobierno que “ponga el grito en el cielo” para denunciar lo que está pasando con el Poder Judicial en el país.

“La desgracia que tengo con Clarín es que normalmente todos los días en la radio y en la televisión tengo que hablar de ellos, porque es la mafia que maneja todo. Lo he dicho hasta el cansancio. Ahora cuando escucho la palabra ‘mafia’ en la voz de Parrilli un poco de alivio me entra”, dijo.

Pero cuestionó: “Son una mafia sin límites. Me calienta que no se calienten nunca. No puede salir Parrilli con el mismo tono con el que dice que tienen una reunión en el senado. Caliéntense un poco, viejo. Pongan el grito en el cielo. Estamos frente a una mafia que mañana va a meter presa a Cristina Kirchner”.