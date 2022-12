La Selección Argentina volvió a entrenarse este martes en la Universidad de Qatar con la novedad sobresaliente de que Ángel Di María trabajó de manera diferenciada y el técnico Lionel Scaloni empezó a diagramar los aspectos tácticos para el encuentro del viernes ante Países Bajos y probó dos equipos, con algunas sorpresas.

Luego del triunfo ante Australia por 2 a 1, el plantel argentino tuvo un día libre (domingo), se entrenó el lunes y hoy sumó una nueva jornada de trabajos pensando en el encuentro crucial frente a los neerlandeses que lo podría depositar entre los cuatro mejores del certamen.

Un poquito de Di María

La novedad principal pasó por Di María quien, tras sufrir una contractura en el muslo de la pierna izquierda, arrancó el entrenamiento a la par del grupo pero luego continuó los trabajos de campo de manera diferenciada.

De su evolución en estas prácticas dependerá su chance de ser o no titular ante Países Bajos, ya que, al no poder continuar a la par de sus compañeros, su estado físico es un incógnita, aunque se estima que podría ocupar al menos un lugar en el banco de suplentes, cosa que no sucedió ante Australia.

Pecheras con sorpresas

Cuando fue el turno de repartir pecheras y separar equipos, Scaloni sorprendió. En el primer trabajo táctico el DT conformó una alineación con Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Ángel Correa, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Si bien es difícil que el entrenador ya tenga al once titular que jugará el viernes y -sobre todo- lo muestre, podrían haber varias sorpresas: las salidas de los laterales que jugaron ante Australia -Nahuel Molina y Marcos Acuña- y el ingreso de dos de corte más defensivo -Montiel y Tagliafico- y que Correa reemplace al esguinzado Alejandro Gómez, el sustituto de Di María frente a los oceánicos.

En tanto, resulta poco probable la salida de Enzo Fernández del equipo titular, uno de los puntos más altos de la Selección en lo que va de Mundial.

En la segunda parte del entrenamiento, Scaloni probó con otro equipo: Montiel, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister; Messi y Álvarez. Es decir, sacó a Correa, subió a Mac Allister e ingresó el jugador del Benfica en un mediocampo más poblado.

Aunque es muy pronto para definir el elenco, lo cierto es que el técnico argentino deberá realizar al menos una modificación con respecto al encuentro frente a Australia ya que Gómez no podrá dar el presente por su lesión y, si Di María no está en condiciones, se abre nuevamente un abanico de posibilidades.

Todas implican un cambio de esquema: Lisandro Martínez para defender con tres centrales, Leandro Paredes para armar un mediocampo con doble cinco y hasta Lautaro Martínez, para hacer doble nueve con Julián Álvarez.

El 5-3-2 de Países Bajos

Vale recordar que Países Bajos está jugando la Copa con una formación 5-3-2 (o 3-5-2, como se prefiera verlo) que se mantuvo indemne a lo largo del certamen a pesar de que fue variando de nombres.

Por caso, el defensor Matthijs de Ligt (Bayern Múnich), una de las caras más conocidas del equipo, perdió el puesto tras el debut por lo que le cuesta jugar con tres centrales (su lugar lo tomó Jurrien Timber, defensor de 21 años del Ajax).

Los otros cuatro del fondo son tan claves como inamovibles: los centrales van Dijk (Liverpool) y Aké (Manchester City) y los laterales Dumfries (Inter) y Blind (Ajax), quienes vienen de marcar un gol cada uno en octavos ante Estados Unidos. Como si fuera poco, el del Inter, corredor incansable, brindó también dos asistencias.

En el medio, zona de buen pie, desgaste y no tanta marca, el insacable es de Ligt (Barcelona). Sus compañeros, en tanto fueron cambiando: por lo pronto, con el correr de los partidos se establecieron de Roon (Atalanta) y el pelado Klaasen (Ajax).

Arriba, el célebre Memphis Depay (Barcelona) arrancó de suplente en los dos primeros partidos pero se puso a punto y ahora es titular indiscutible. Su colega es el sorprendente Gakpo (PSV), autor de tres goles ya en el Mundial, y quien arrancó el torneo jugando como volante.