La diputada del partido oficialista Morena, María Clemente García, propuso este miércoles en la Cámara de Diputados mexicana declarar persona "non grata" en México al argentino Lionel Messi.



"Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores de México) a declarar como persona non grata al ciudadano de nacionalidad argentina y española Lionel Andrés Messi Cuccittini", se lee la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de este martes.



La justificación de García, integrante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido político del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, fue por el vídeo que se filtró en las redes sociales en el que Messi pone una camiseta de la selección mexicana en el piso de un vestuario, tras la victoria de Argentina sobre el Tri en la fase de grupos del Mundial de Qatar.



Este vídeo fue polémico porque accidentalmente el futbolista del PSG pisó la camiseta mexicana, algo que incluso provocó que el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez amenazara con golpear a Messi.



"(Messi) mostró no solamente un desprecio evidente, sino también una falta de respeto hacia los colores que aluden a aquellos que integran nuestro lábaro patrio, lo que desde una perspectiva soberana puede ser considerado como una conducta constitutiva de una afrenta en contra de nuestra identidad nacional", siguió la justificación de la legisladora.



Ni la SRE ni su titular, el canciller mexicano Marcelo Ebrard, se han pronunciado al respecto. México fue eliminado en la fase de grupos de Qatar, al empatar ante Polonia, caer ante Argentina y derrotar a Arabia Saudita.