Mientras los corchos de champagne hacían la conocida curva elíptica y caían al suelo, en Juntos por el Cambio festejaron de todas las formas posibles la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Histórico", fue el adjetivo más usado en comunicados, en tweets, en chats de Telegram y en cualquier otro medio que eligieron para celebrar el fallo. La mayoría actuaron como si el resultado no lo conocieran hace semanas. Algunos, como el exsecretario de Cultura de Macri, Pablo Avelluto, aseguraron que ella es la causa de la pobreza de la Argentina y poco faltó para decir que este juicio proveyó la explicación de todos los males. En el estallido de declaraciones, brilló por su ausencia la del expresidente Mauricio Macri.



Todo estaba dispuesto para la fiesta. Y los festejantes no desfraudaron: "Estamos ante un fallo judicial histórico", empezó la mesa nacional de Juntos por el Cambio, cuyos dirigentes tardaron nanosegundos en salir a comentar la condena. "Este proceso ha sido ejemplar y demuestra que nadie está por encima de la ley", aseguraron sobre el tribunal que tuvo integrantes jugando al fútbol en la quinta de Macri. De paso, cuestionaron que haya opiniones adversas a la sentencia: "Las reacciones de los dirigentes del oficialismo son inaceptables para un país democrático y republicano".

Descorche PRO



El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, primereó a este comunicado con una extensa carta que publicó en sus redes, cuyo titulo fue: "Era impunidad o Justicia. Y se hizo Justicia". Allí, el mandatario --que sostuvo a su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro pese al escándalo del viaje al sur-- aseguró que "este fallo abre la puerta de una Argentina posible: la de la Justicia, la del respeto a las instituciones y a los valores democráticos. Estamos frente a la oportunidad de un cambio de época". Con indisi-mulable tono electoral, Larreta aseguró que "hoy podemos tener esperanza de un futuro mejor. Era impunidad o justicia. Y se hizo Justicia".



Por su parte, la exgobernadora María Eugenia Vidal contrastó la condena con el viaje al sur de jueces federales, funcionarios PRO y directivos de Clarín: "Ni Macri, ni Lewis, ni Magnetto, ni los jueces, ni los fiscales. Basta de inventar culpables. Usted fue condenada por el robo de más de 84 mil millones, Cristina Kirchner". El diputado Diego Santilli, en la misma línea que Larreta, aseguró "lo que estamos viviendo es un cambio de época en la Argentina: ya no da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal. Se termina la impunidad.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reclamó prisión y embargos: "Será Justicia cuando CFK devuelva TODA la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos. Su capacidad de daño no tiene límites. ¡DEFENDEREMOS A NUESTRA PATRIA DE ESTOS LADRONES!". En co,municado que firmó con otros dirigentes de su línea, aseguró que en el juicio "Todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado".



El jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, esta vez no hizo ningún gesto con los dedos, sino que escribió: "Hoy se hizo justicia. La corrupción mata como mató en Once, la corrupción son obras que no se hacen como en las inundaciones de La Plata. Corrupción es menos educación y seguridad para los argentinos, es menos competencia y menos fuentes de trabajo y riqueza para todos".

Canapé radical



En tanto, el titular de la UCR, Gerardo Morales, intentó no quedarse atrás en de los festejos PRO y afirmó: "Este fallo es fundamental en términos del funcionamiento institucional de la Argentina. Es un punto de inflexión para que en nuestro país no haya impunidad. El sistema judicial ha actuado con coraje frente a una matriz de corrupción que se instaló durante el kirchnerismo". Envalentonado, aprovechó para comparar esta condena con la prisión de la dirigente social Milagro Sala: sostuvo que ambos eran "fallos ejemplares, con todas las garantías".



"La infección en el sistema político argentino ha llegado a todas las instituciones del Estado: donde apretás, sale pus. Tener una vicepresidenta condenada por un tribunal oral, con mucha evidencia en su contra, forma parte de ese cuadro", sostuvo Facundo Manes, que se quejó de que todo se reduzca a qué tribu pertenece cada quién: los que festejan y los que cuestionan el fallo .

El dirigente radical Martín Lousteau hizo notar que "que la vicepresidenta sea condenada mientras está en el poder, es una novedad para la Argentina y una buena noticia para nuestra democracia". La líder del GEN Margarita Stolbizer afirmó que "No hay Impunidad. CFK: 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos".

Saladitos



La exsecretaria de Lucha contra la Corrupción ajena de Macri, Laura Alonso, se mostró emocionada desde antes del fallo: "Ay por favor las preguntas pelot*des que hacen: es un fallo histórico de un juicio histórico contra la corrupción del poder. Qué parte no se entiende?", bramó. Luego agradeció uno por uno a jueces y fiscales como si estuviera en la entrega de los Oscar.



"No fue fusilada. Fue condenada por un tribunal de la democracia. Y a esta altura, también por la historia", tipeó el exsecretario de Cultura Pablo Avelluto, quien explicó la pobreza en la Argentina con este fallo.



El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, llamó a no bajar los brazos: "Valiente actitud de la Justicia en un fallo histórico condenando a Cristina Kirchner. Pero conozco a los K, estuve siempre en la vereda de enfrente desde que ingresé a la política. Van a hacer lo imposible para sostener la impunidad. Sigo atento, dando la batalla".