"Secuestrar el celular de (Gerardo) Milman es imperioso”, reclamó la querella de Cristina Fernández de Kirchner en una nueva presentación ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la causa por el intento de magnicidio. El planteo enumera pruebas comprometedoras para el diputado del PRO y advierte que “el centro de la cuestión es lo que contenga su teléfono” y “no solo del de sus asesoras que, además, ya borraron”, lo que el escrito considera “un indicio de criminalidad”.

Los abogados de la vicepresidenta están convencidos de que las colaboradoras de Milman, que estaban con él en la confitería Casablanca cuando un testigo lo escuchó decir "cuando la maten voy a estar camino a la costa", mintieron o tergiversaron información en sus dos declaraciones testimoniales, lo que acrecienta las sospechas. Pidieron más medidas y testimoniales.



Sobre Milman

Sobre la situación de Milman, el escrito remarca que como diputado tiene inmunidad de arresto pero no de "proceso" por lo tanto se podría secuestrar su celular. Como medida eventual, se propone que se le pida autorización a la Cámara de Diputados para acceder al aparato.

Para los abogados no sólo es importante el contenido (aunque no esperan que exista allí una confesión que lo vincule con el intento de magnicidio) sino que se haga un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas pertenecientes a Milman, a sus asesores Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, María Alejandra Mroue (de Crónica TV y aparente socia de Mónaco) y el dirigente de ultraderecha Hernán Carrol. También pide incluir a Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo e incluir un estudio de geolocalización de los celulares. El plazo a estudiar debería ser desde abril --cuando Uliarte empezó a a tener mensajes ligados al atentado-- hasta la actualidad. Al mes siguiente Mroue conoció a Gómez Mónaco. "Este momento es, a su vez, coincidente con el inicio de la incitación, por parte de Revolución Federal, a la violencia contra Cristina Fernández", dicen Ubeira y Aldazabal.

¿Qué compromete a Milman? Según enumera el escrito: el testimonio de Jorge Abello que lo escuchó decir la famosa frase; que Milman estuvo en Casablanca con sus asesoras el día indicado por Abello; que Milman viajó a la costa, tal como escuchó Abello; que en la casa de Uliarte se halló una nota manuscrita con “la regla Tueller”; que Milman y Patricia Bullrich querían importar de Estados Unidos, que establece una distancia de 6,4 metros para poder defenderse; los pedidos de informes solicitados por Milman sobre la custodia de la Vicepresidenta: uno, del día del atentado (habria que sumar el proyecto donde anunciaba el atentado) ; que Abello contó lo sucedido casi inmediatamente; las asesoras se contradicen, lo que se ve agravado por lo que hicieron con sus celulares; Gómez Mónaco, además, declaró que si bien ella se ocupa de tareas del despacho, ella no supo de sus pedidos de informe. No es habitual que los asesores no sepan estas cosas. Entonces la querella se pregunta si Milman actuó por su cuenta en algo relacionado con el atentado.

Posibles mentiras y más involucrados