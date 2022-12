Este martes, Portugal vs Suiza cerraron la instancia de los octavos de final del Mundial Qatar 2022. Y los Cuartos se disputarán el próximo viernes y sábado, por lo que este miécoles será el primer día sin partidos desde que comenzó la Copa del Mundo.



El domingo 20 de noviembre, el anfitrión Qatar y la selección de Ecuador abrieron el Mundial con el partido inaugural. Desde ese entonces, fueron 17 días de fútbol internacional ininterrumpidos. Hasta el viernes 2 de diciembre, hubo 48 partidos entre los 32 equipos de los ocho grupos.



El día siguiente, sábado 3 de diciembre, comenzaron los octavos de final, donde participaron países de todos los continentes. Ese día, Argentina se impuso 2 a 1 ante Australia.



En cuatro días, se enfrentaron los 16 mejores equipos de la Copa del Mundo y ayer fueron los últimos dos duelos. Así, como los cuartos de final serán el próximo viernes y sábado –dado que los jugadores necesitan un tiempo de descanso entre partido y partido–, este miércoles será el primer día sin fútbol. Por la misma razón, tampoco se jugará mañana.

En tanto, los cruces de Cuartos serán Croacia vs Brasil –el viernes desde las 12–, Países Bajos vs Argentina –mismo día a las 16–, Marruecos vs Portugal –el sábado a partir de las 12– e Inglaterra vs Francia –el mismo día desde las 16–.

Una vez se conozcan los clasificados a Semifinales, habrá otro período de descanso de tres días sin fútbol, hasta los cruces entre los cuatro mejores del mundo, el martes 13 y miércoles 14 a las 16 horas. La final será el 18 de diciembre a las 12 del mediodía y el tercer puesto se definirá el día anterior, sábado 17 a la misma hora.

Seguí leyendo: