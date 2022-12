Países Bajos es uno de los cuatro invictos de este Mundial (junto a Inglaterra, Marruecos y Croacia) y mucho de eso se debe a las precauciones que toma su entrenador Louis van Gaal, viejo zorro de las estrategias y amante del 3-5-2 del que viene haciendo gala en Qatar 2022. Aquí, algunos datos de los de camiseta naranja en esta Copa.

Funcionamiento sobre nombres

Que van Gaal no se enamora de las grandes estrellas no es ninguna novedad... Y en este Mundial volvió a pasar: al debut fue de titular con el defensor Matthijs de Ligt (Bayern Múnich), una de las caras más conocidas del equipo, pero se ve que no lo convenció y no tuvo pruritos en sacarlo de allí en adelante y apostar por el pibe Jurrien Timber, defensor de 21 años del Ajax, para completar el sector derecho de su línea de tres centrales. De líbero juega el célebre Virgil van Dijk (Liverpool) y por izquierda se mueve Nathan Aké (Manchester City).

El DT tampoco se desesperó por poner al goleador Memphis Depay, otra de sus figuras. El jugador del Barcelona no llegó bien físicamente al torneo y recién fue titular en el tercer partido. Van Gaal también corroboró su fama de potenciador de jugadores tapados con el arquero Andries Noppert, quien se metió en el Mundial sin un partido en su selección. "Solo Louis podía haber pensado en mí para el Mundial. Estoy orgulloso y agradecido", expresó el jugador de 2,03 metros de altura, quien hace cuatro años militaba en la B de Italia y entre 2019 y 2021 andaba por la Segunda División de su país.



Laterales al ataque

Cuando Países Bajos está en zona de ataque se hace un equipo más angosto (4,5 metros más compacto que Argentina en esa situación según la estadística de la FIFA). Esto se refleja en la tendencia de sus laterales de pisar el área rival, sostenidos por la línea de tres centrales que los banca en el fondo. Esto les dio réditos notables en octavos de final ante Estados Unidos: centro atrás del lateral derecho Denzel Dumfries al punto penal y gol de su colega izquierdo Daley Blind (2-0) y centro pasado de Blind y gol de Dumfries (3-1). Incluso el del Inter también asistió en el 1-0, nuevamente con un centro atrás al medio del área: fórmula preferida del fútbol actual.

Presión en el medio

Del partido con Estados Unidos llamó la atención la postura muy replegada que mostraron los neerlandeses en el primer tiempo, casi que esperando en su campo y saliendo de contra (apenas 37% de posesión naranja). Mal no les fue: 2-0 arriba al entretiempo, pero se ve que van Gaal no estuvo muy contento aunque tampoco es un dogmático del juego de tenencia. A la salida del vestuario metió dos cambios y emparejó bastante el tema de la posesión (subió a 46%).

Claro, las modificaciones fueron en el mediocampo, zona en la que Países Bajos ejerce mucha presión para recuperar la pelota: según la FIFA, es el equipo de cuartos de final que lidera este rubro. Su motorcito es Frenkie de Jong (Barcelona), líder de los suyos en kilómetros recorridos con 45 en lo que va de Mundial. Como contraparte, el elenco naranja no se caracteriza por presionar la salida desde el fondo rival por la falta de atacantes.

Todos pisan el área

Como Países Bajos no juega con un nueve clásico -más bien tiene al habilidoso Memphis Depay (1,77 metro) moviéndose por todos lados y desordenando a la defensa rival como un falso nueve- muchos de sus volantes llegan al área en posición de definición. Esto se vio en grandes dosis con Cody Gakpo (1,90), autor de tres goles en la fase de grupos: de cabeza, anticipando al arquero en la puerta del área chica para buscar un centro frontal (vs Senegal); con un zurdazo inatajable desde la puerta del área (vs Ecuador) y entrando con pelota dominada al área y sacando un derechazo esquinado (vs Qatar). Pero también en los mencionados goles ante Estados Unidos o con los volantes Davy Klaasen y de Jong oficiando de pescadores y mandando a guardar rebotes del arquero en el área chica.

Van Gaal tiene a tres nueve clásicos en el plantel, pero por ahora vienen teniendo poca acción. Vincent Janssen (1,84 metro; jugador del Antwerp belga) fue titular en el debut y perdió el puesto, ingresando luego sólo media hora ante Qatar. El gigante Wout Weghorst (1,97; del Besiktas turco) suma 33 minutos de juego, repartidos en los últimos tres partidos. Mientras que el más célebre Luuk de Jong (1,88 metro; exBarcelona, hoy en el PSV) todavía no tuvo oportunidad de estrenar la camiseta número 9.

Recuperación de la pelota

A Países Bajos también le costó mucho recuperar la pelota ante los yanquis: 17,3 segundos tardó en hacerlo cuando había promediado 11,25 en la primera fase. Además, la perdió más rápido: 9,4 segundos de duración de la tenencia ante EEUU contra 14 segundos de promedio en ronda de grupos.

Vale destacar que Argentina está entre los mejores del Mundial a la hora de recuperar la pelota: tarda 9,1 segundos en hacerlo (mejor número entre los clasificados a cuartos). En tanto que sus tenencias duran 15,7 segundos de promedio (sólo por detrás de Inglaterra, que tiene 17,5).