Estuvo en duda hasta último momento, pero Rodrigo De Paul terminó jugando como titular y corrió como nunca durante los 65 minutos que estuvo en el campo. Y por eso, se mostró "orgulloso" por meterse entre los cuatro mejores del Mundial de Qatar, tras vencer a Países Bajos en los penales, y aseguró que "la idea era llegar al último día del certamen".

"Queríamos llegar el primer día del Mundial y queríamos irnos el último día, y acá estamos, entre los cuatro mejores", dijo De Paul tras el encuentro. "No es fácil llegar a las semifinales de una Copa del Mundo y lo logramos, estoy muy orgulloso de este equipo, de este plantel, porque trabajamos mucho para alcanzar este objetivo", añadió el ex jugador de Racing.



El mediocampista de Atlético de Madrid mostró cierto fastidio luego de que días atrás se filtrara la información de su lesión y contó que hizo "mucho esfuerzo" para llegar en condiciones al partido. "Trabajé mucho para esto y también estoy orgulloso por eso. Hoy iba a jugar hasta que decidiera el técnico", dijo con mucha emoción.



De Paul resaltó que el seleccionado "fue campeón de América en el Maracaná, hizo disfrutar a la gente en las eliminatorias, rompió la racha de partidos invicto y ahora nos levantamos de una derrota en el debut que no se esperaba. Hicimos mucho mérito para estar entre los cuatro mejores de la Copa". "Ahora llega Croacia que será duro también, pero ojalá sigan viniendo estos momentos increíbles", cerró el mediocampista.