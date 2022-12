Tras el triunfo por penales de Argentina ante Países Bajos en el Mundial Qatar 2022, el presidente Alberto Fernández habló por Radio 10. "Grité mucho", reconoció el mandatario, con la voz ronca. "Hoy no pudimos, en el último minutos nos lo sacaron (al partido). Pero la verdad es que merecíamos ganar, jugamos mejor", agregó.

Cuando le preguntaron por el director técnico de la Selección, dio su opinión con una anécdota: "Cuando empezó con su equipo (que muy pocos le tenían confianza) recuerdo que una vez, en la sala de periodistas de Casa de Gobierno, uno me preguntó si le tenía confianza. Yo no lo conocía, pero le dije lo que percibía: 'Me da la impresión de que es alguien que quiere jugar bien al fútbol, que intenta armar un equipo sin Messi, buscando hombres jóvenes con cierta gloria. Yo le pondría una ficha'".

Y manifestó su admiración y agradecimiento por el juego: "El fútbol de la Selección es para sacarse el sombrero. Toda la alegría que sentimos se la debemos al equipo y al cuerpo técnico. Sufrimos pero el equipo juega muy bien al fútbol". Pero se negó a subirse al carro del triunfador y sacar un rédito político: "Que le vaya bien a la Selección es mérito de la Selección, del técnico y de los jugadores. Yo estoy agradecido por la alegría que le dan al pueblo. La alegría que el pueblo tiene es mérito de cada uno que jugó el partido".

Después habló de sus cábalas para ver los partidos de la Selección. "Vi el partido solo por cábala. El primero, cuando perdimos, no lo vi solo. Pero los otros cuatro, sí", admitió.

Y terminó con una muy interesante reflexión acerrca de la érmanente comparación entre Lionel Messi y Diego Maradona: "A veces existe esa necesidad de comparar. Pero el fútbol de ahora es ultracompetitivo, y en ese fútbol Messi es extraordinario. Yo siento por Diego lo que no siento por nadie. Pero ver esos resultados con Messi me alegra porque él se lo merecía. Es un jugador único en el mundo. Excepcional, irrepetible. Messi no es como Maradona, es distinto, pero es tan brillante como él".