La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), realizó durante noviembre una serie de procedimientos en la provincia de Santa Fe con indicios de explotación laboral y se presentó la denuncia penal en la justicia federal.

En Santa Fe, la AFIP denunció al contribuyente dueño de un campo en donde, en una construcción precaria, vivía una familia de tres personas que se encargaba de alimentar animales y cuidar el predio. La situación sería compatible con la trata de personas con fines de explotación laboral y/o reducción a la servidumbre. Uno de los empleados tiene 16 años, declaró trabajar allí desde los 11 y cobrar 10.000 pesos por mes, mientras que su padre percibe entre 30.000 y 40.000 y la madre directamente no percibe ninguna remuneración. No pueden salir del predio sin autorización del patrón, que no siempre se las concede. Tampoco tienen agua para consumo humano.

Las investigaciones llevadas a cabo por funcionarios sobre diferentes actividades productivas realizadas a lo largo de todo el país tienen como objetivo principal la identificación, análisis y seguimiento de determinados indicadores de alerta. A través de distintas acciones se busca detectar de forma temprana situaciones de explotación y/o trata, trabajo que se realiza de forma articulada con distintos organismos estatales.