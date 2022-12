La mesa nacional de Juntos por el Cambio ya acordó el médoto para dirimir las candidaturas en distritos sin PASO: será con encuestas y consenso o con una interna partidaria. Pero, ¿qué pasa en distritos que sí tienen PASO pero donde hay una plétora de candidatos? Está la Ciudad de Buenos Aires, que ya cuenta con cuatro opciones del PRO, la provincia de Buenos Aires, que tiene otras cuatro de los amarillos, y la candidatura a la Presidencia ya contaría al menos con tres. El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, propuso organizar una interna previa a las PASO, algo que en su momento tenía en borrador Horacio Rodríguez Larreta, pero que se encontró con una resistencia total de Patricia Bullrich. En la Ciudad de Buenos Aires, no obstante, hay negociaciones para resolver a nivel local con internas.



Hace un mes la mesa nacional resolvió un mecanismo para dirimir candidaturas, teniendo en cuenta que varias provincias no harán elecciones primarias. No obstante, la principal traba está en la candidad de candidatos que tiene el PRO para enfrentar a los radicales en las PASO. Larreta viene advirtiendo hace tiempo que, si no encuentran un método para resolver previamente las candidaturas nacionales, los radicales probablemente se organicen, lleguen con un solo candidato a las primarias y ganen ante la dispersión de los votos amarillos.



Algo de esto se empezó a concretar cuando el titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, afirmó que aspira a una gran interna radical previa a las PASO para ordenar a su espacio con una sola candidatura presidencial.

En la Ciudad de Buenos Aires, por el momento Martín Lousteau corre solo con la escudería de la UCR, mientras que el PRO tiene a Jorge Macri, Soledad Acuña, Fernán Quirós y Emmanuel Ferrario. Por eso, el ministro de Gobierno porteño sugirió que podrían utilizar los métodos propuestos por la mesa nacional para dirimir las candidaturas a nivel local (pero también a nivel nacional).



“Vamos a competir en las PASO contra el radicalismo y podría haber antes una interna del PRO”, aseguró el dirigente, quien remarcó la idea de llegar a las PASO con un candidato único. “Contra el radicalismo vamos a competir; seguramente habrá una PASO y, nosotros tendremos que tener un único candidato; no nos tenemos que dividir”, remarcó Macri. Sobre los métodos, mencionó los mismos acordados por la mesa nacional: “Esa eliminatoria previa puede ser una encuesta, podemos discutir entre nosotros o, si no, también, puede haber una interna previa del PRO”.

Larreta hasta ahora no apoyó la postulación de Jorge Macri y fomentó la aparición de nuevas candidaturas con la idea de que "la gente decidirá", sin pronunciarse por ningún favorito. No está claro si el larretismo fomentará una interna organizada por el PRO o buscará dirimir la cuestión en las primarias. Donde sí había impulsado la idea de una interna previa era a nivel nacional.

De hecho, Jorge Macri volvió sobre esa idea de una interna nacional del PRO. Hipotetizó sobre unas PASO entre María Eugenia Vidal, Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. De su primo, Mauricio Macri, dijo: “No lo veo en una actitud de ser candidato, lo veo en una actitud de marcar el norte, de exigirnos a nosotros”.



Pero esa iniciativa tiene, hasta ahora, más detractores que impulsores. Bullrich la descartó de plano ante el primer borrador que le acercaron. Para que no quedaran dudas, dijo públicamente que ella iba a competir, pero en las PASO, y que no aceptaría ni resolver la puja con encuestas, ni con una interna partidaria. "Larreta te vuelca el aparato y te gana. En esa no entramos", advertían cerca de la presidenta del PRO.

Vidal tampoco ve posible organizar algo de ese tipo. "No somos el radicalismo ni tenemos esa tradición de internas partidarias. No está la estructura", indicaban cerca de la exgobernadora. Vidal imagina más un acuerdo por consenso que algún tipo de mecanismo electoral previo a las PASO. Sí piensan en su entorno que en la Ciudad el PRO tendrá que llegar con un candidato único, pero a nivel nacional puede haber más de una candidatura del PRO. ¿La razón? "No es cierto que nos pueden ganar los radicales. No tienen ningún candidato que mueva el amperímetro", remarcan.



Así las cosas, todavía no hay un mecanismo acordado para dirimir las candidaturas del PRO previo a las PASO. Lo mismo ocurre, por caso, en la provincia de Buenos Aires, donde Diego Santilli, Cristian Ritondo, Javier Iguacel y Joaquín de la Torre se proponen como candidatos a gobernador. Si no es con internas previas y tampoco con encuestas, los amarillos se deberán enfrentar unos a otros en las primarias, junto con el resto de los candidatos de Juntos por el Cambio.