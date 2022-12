Se palpita en las calles de Doha y se canta en los transportes públicos que avanzan con destino a al Estadio Lusail, donde en horas, nada más, se medirán Argentina y Croacia por un lugar en la final del Mundial de Qatar 2022: “Somos locales otra vez”.

Es que de base se espera que haya 40 mil hinchas argentinos alentando a la scaloneta. Eso, sin contar los hinchas de otros países que, para esta ocasión, se calzaron la casaca de Lionel Messi.

En este contexto, consultado por Mediodía 750 por AM750, el embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás, explicó que en esta instancia del torneo, donde 28 selecciones ya volvieron a sus países, “la masividad de hinchas argentinos se hace notar”.

“Desde el inicio del Mundial la presencia de hinchas argentinos fue muy notoria. Por supuesto que ahora que quedan pocos equipos, la masividad de los hinchas argentinos se nota mucho más”, apuntó.

Y lo ejemplificó describiendo una escena que le tocó vivir en primera persona: “Anoche fui a un supermercado muy tarde a la noche y más de la mitad de la gente comprando eran argentinos”.

El embajador destacó que a pesar de la gran cantidad de hinchas, no se registraron grandes incidentes, ni durante los partidos ni en las previas. “Se fue dando como preveíamos antes de que empiece el Mundial”, aseguró.

Nicolás destacó que hay una cierta “laxitud de las fuerzas de seguridad”, especialmente en lo que respecta a las “diferencias en las normas de costumbre”.

“Los temores que existían por la vestimenta, el consumo de alcohol o el contacto físico no se confirmaron. La policía está actuando preventivamente y no de manera punitiva. No se está entrometiendo en cuestiones menores”, dijo.

Y finalizó: “Tuvimos muy pocos incidentes y ningún detenido. Sí hubo personas demoradas en los partidos pero rápidamente liberadas. El comportamiento del público argentino es muy bueno”.