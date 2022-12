Argentina fue de menos a más. Tras caer 2-1 contra Arabia Saudita en el primer partido del Mundial de Qatar 2022, y dejar atrás así una larga racha de partidos invictos, la Selección se sacó la pesada mochila con la etiqueta de “favorito” y empezó a jugar, con la mente fría, una final atrás de la otra.



Este camino, que tuvo como paradas México, Polonia, Australia, Países Bajos y Croacia, quedó marcado en las distintas frases y declaraciones que fueron surgiendo en las ruedas de prensa y en las notas en los pasillos de los estadios. Ahora, queda el partido por la gloria el domingo, y se llega de la mano de Messi y su promesa: “No los vamos a dejar tirados”.

1. “No estamos obligados a ganar la Copa del Mundo”

Lionel Scaloni, como siempre, habló antes del primer partido contra Arabia Saudita. La expectativa era total y se esperaba un partido fácil para la Selección, que venía de ganarle 5 a 0 a Emiratos Árabes Unidos. El resultado no fue el esperado, pero el técnico ya intentaba transmitir calma, cautela y sacarle peso a la mochila de los jugadores.

2. “Hoy es un día triste, pero cabeza arriba y a seguir”

Otra frase del DT de la Selección, esta vez, en la conferencia de prensa post-partido. No fueron las últimas palabras del técnico sobre la derrota ante Arabia Saudita, sino que fue un tema constante en el camino de la Selección, aunque cada vez fue teniendo menos relevancia en el itinerario mundialista.

3. “Le pedimos a la gente que confíe”

¿Quién si no el capitán, Lionel Messi, para transmitir tranquilidad? Y así fue. Messi puso la cara y respondió a las preguntas, dio declaraciones y dejó una promesa: “Este grupo no los va a dejar tirados”. El mensaje fue bien recibido en el público, que en el partido siguiente ante México hizo que la multitud de hinchas de El Tri pareciera apenas un puñado de fanáticos.

4. “Estuve hablando mucho con mi psicólogo”

La derrota ante Arabia Saudita fue dura para todos y el arquero Emiliano “Dibu” Martínez no fue la excepción. Después del partido contra México, donde volvió a imponer seguridad en el arco y tuvo una atajada clave de tiro libre, aseguró que tras la primera caída, tuvo que trabajar mucho con su psicólogo.

Esta no fue una frase menor, abrió todo un debate y evidenció otra faceta de la Albiceleste, que mostró en todo momento tener una gran fortaleza psicológica para, en los momentos donde más difícil parecía el panorama, cuando el arco rival parecía más pequeño, mantener la calma y encontrar la llave del gol.

5. “Estaba ahogado y emocionado a la vez”

En la previa al partido con Polonia, Scaloni habló sobre una escena que dejó el 2 a 0 contra México: Pablo Aimar, que forma parte del cuerpo técnico, emocionado hasta las lágrimas después del increíble gol de Messi que abrió el marcador entre las piernas de los defensores mexicanos en un partido que, de mantenerse en empate, podía significar el final del sueño.

“A Aimar le hablaba del cambio que íbamos a hacer. No me di cuenta del momento. Él había gritado el gol. Estaba ahogado y emocionado a la vez”, relató el director técnico. Es que así se vivieron los partidos de la Selección después de Arabia Saudita, una final atrás de la otra.

6. “Creo que fue el primer día que pude disfrutar”

El clima de tensión empezó a desarmarse con el pase de Argentina a octavos y en el primer lugar del grupo. El que lo dejó claro fue Rodrigo De Paul, que aseguró que recién después del triunfo ante Polonia por 2 a 0 empezó a disfrutar los días en Qatar y hasta pudo ver el resto de los partidos en tranquilidad.

“Al principio no, me costó. Sobre todo por ese golpe que tuvimos. Te voy a ser sincero, con México tampoco, el equipo tenía que ganar. Con Polonia (lo disfruté) un poquito porque queríamos ganar para ser primeros. Y recién ayer (jueves) creo que fue el primer día que pude disfrutar, que vi los partidos tranquilo, que estuvimos con los chicos tomando mates, vimos a la familia”, dijo a la prensa.



7. “Siento una alegría enorme por el grupo y por todos los argentinos”

La frase fue de Julián Álvarez después del 2 a 1 contra Australia por los octavos de final, partido en el que metió un gol fabricado 100% en Calchín, ya que salió a presionar al arquero, provocó el error, y terminó mojando. Argentina dio un paso más y no perdió el eje. Como lo dijeron después de cada partido, detrás de cada pelota que rodaba por la cancha, los jugadores tenían presente a todos los argentinos y argentinas.

8. "Andá pa' allá"

Después de Australia vino una parada complicada para la Selección, Países Bajos. Era el segundo partido contra un equipo europeo en lo que iba del Mundial, y con el que ya había mucha historia detrás. Esto se evidenció en la previa del partido, con fuertes declaraciones por parte del DT neerlandés, Louis van Gaal, que criticó la forma de jugar de Messi, pero sobre todo adentro de la cancha.

Tras un insólito empate en el último minuto de los 10 adicionados por el cuestionado árbitro español, Argentina tuvo la posibilidad de marcar el tercero varias veces, pero lo terminó ganando por penales. Al terminar el partido, un jugador del equipo naranja se le acerca a Messi para saludarlo y la frase se hizo meme al instante.

9. “No sé si juegan para Argentina o para Holanda”

El DT Scaloni mostró su enojo por la filtración de la molestia física de Rodrigo De Paul y el estado de Ángel Di María en la previa del partido ante Países Bajos. Pidió cautela y respetar los espacios que Selección tiene a puertas cerradas: “El entrenamiento fue a puertas cerradas, no me interesa que salgan esas informaciones cuando no hay prensa. Es algo que tenemos que aprender y mejorar todo el entorno de la Selección”.

10. “El que toque, tocará”.

Tras ganarle a Croacia, Argentina espera que defina el segundo finalista entre Francia y Marruecos. Consulado por este tema, esto dijo el técnico de la Selección: “El que toque, tocará. Son dos grandes selecciones”.

Yapa: "Si Messi no me lo pide yo no lo saco”

Messi viene haciendo un Mundial increíble, a puro gol, pase y gambeta. Esto lo dejó claro Scaloni consultado sobre la posible salida del astro del fútbol en los últimos minutos del partido ante Polonia, cuando Argentina ganaba cómoda y el rival no proponía la búsqueda del descuento: “Si Messi no me lo pide yo no lo saco. Eso seguro”.