Hayao Miyazaki anuncia su retiro por vez número mil y sus fans, decenas de miles en todo el mundo, se lamentan. Pero mil y una vez, Miyazaki vuelve. Porque ni con sus 81 años a cuestas puede dejar de hacer películas animadas. Ni cuando dice “me quedé sin ideas” se queda realmente sin ideas, o sin ganas. Unas y otras vuelven y, sus admiradores –detractores, que se sepa, no tiene- felices. Y Miyazaki ya tiene fecha de regreso: 14 de julio de 2023. El legendario cineasta japonés, alma mater del imprescindible Studio Ghibli, anunció How Do You Live (¿Cómo vives?) para esa fecha.



Del largometraje se sabe por ahora más bien poco: el Studio difundió un boceto de una criatura pajaril y no dijo mucho más, aunque se sabe que la historia está basada en el libro infanto juvenil de Genzaburo Yoshino (que data de 1937) que narra la historia de un quinceañero que parte de la pobreza hacia un viaje espiritual de autodescubrimiento, que habla del sentido de la vida. En ese recorrido lo acompaña su tío, quien le aconseja que lleve un diario de viaje. Miyazaki declaró varias veces que How Do You Live era uno de sus libros favoritos y desde 2017 había anticipado sus planes para llevarlo a la pantalla.

El libro tiene una edición en castellano (publicada por Montena –parte de Penguin House Mondadori- en España, en la Argentina se puede conseguir también en versión digital). La edición en inglés cuenta con prólogo de Neil Gaiman. En ocasiones se compara esta obra con El principito, por su tono reflexivo. La sinopsis que se ofrece cuenta que “las calles de Tokio arden mientras Copper, un joven de quince años, contempla la ciudad de su infancia. Se deslumbra al pensar en las infinitas personas cuyas vidas se desarrollan junto con la suya, y se pregunta, ¿cómo vive cada uno de ellos? Al considerar las preguntas más importantes de la vida por primera vez después de la muerte de su padre, Copper recurre a su querido tío en busca de su sabiduría inspiradora. Mientras el anciano guía al joven en un viaje de descubrimiento filosófico, se desarrolla una historia atemporal que ofrece una conmovedora reflexión sobre lo que significa ser humano. Pero cuando Copper traiciona a uno de sus nuevos amigos, ¿cómo pedirá perdón y cómo se perdonará a sí mismo?”

El libro se narra desde dos voces. La primera, del protagonista Copper (que mira a las estrellas, como Copérnico, a quien alude). La segunda voz es la de su tío, que le escribe para dar consejos y guiarlo ante las grandes preguntas de la vida.

No es la primera vez que Studio Ghibli adapta una obra literaria, aunque en el pasado no tuvo tanta suerte. Cuando el hijo de Miyazaki tomó la Saga de Terramar de Ursula K. Le Guin hizo un desguisado que indignó incluso al mismo Hayao. Que la leyenda del cine haya tomado el proyecto en sus manos debería aportar confianza a sus espectadores.

Por otro lado, Studio Ghibli mantuvo una actividad febril últimamente. Hace poco abrieron un parque temático en Japón montado en torno a sus películas más famosas, como Mi vecino Totoro o Princesa Mononoke. Además, una corta (cortísima) coproducción junto a Lucasfilm unió a Grogu (a.k.a. Baby Yoda) de The Mandalorian con los conejitos de polvo de El viaje de Chihiro, y que se puede disfrutar en Disney+.

Sin embargo, es lo único del Studio Ghibli que está en la plataforma de Disney. El grueso de la producción de Miyazaki está disponible en Netflix, que se aferra a ella como una de las joyas de su corona. Además de la de Chihiro, Totoro o Mononoke, también se encuentran en la N roja El increíble castillo vagabundo, El castillo en el cielo, Porco Rosso, Ponyo y el secreto de la sirenita, El mundo secreto, Se levanta el viento, El recuerdo de Marnie, Naussica y muchos otros títulos que constituyen una de las mejores expresiones del cine animado para todas las edades, no sólo por su factura técnica, sino también por su belleza poética, por su sensibilidad humana y la construcción de complejos y hermosos universos ficcionales. En ese sentido, el pronto estreno de How Do You Live supone un pliegue perfecto sobre la propia obra de Miyazaki, un modo para el director de llevar a la pantalla las páginas que más lo influenciaron como narrador y animador.