La actividad económica retrocedió 0,3 por ciento en octubre respecto de septiembre, segundo mes consecutivo en caída. En la comparación interanual anotó una variación de 4,5 por ciento, que constituye una desaceleración respecto del ritmo promedio de crecimiento en el tercer trimestre del año (5,7 por ciento).

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) que releva el Indec había retrocedido 0,2 por ciento en septiembre respecto de agosto. Ese mes inició la trayectoria decreciente. Septiembre también había sido el mes donde el consumo masivo, de supermercados y pequeños canales de comercio barriales, anotaba su primera contracción luego de catorce meses ininterrumpidos de alza, de acuerdo aa un estudio de la consultora Scentia.

El sector Comercio mayorista, minorista y reparaciones es de los de mayor incidencia en la variación del EMAE, y si bien en octubre registró un aumento del 5,3 por ciento respecto de igual mes de 2021, no es de los más expansivos; entre los que se destacan Hoteles y restaurantes (con una variación interanual del 12,5 por ciento) y la Explotación de minas y canteras (12,5 por ciento).

La actividad comercial se encuentra por arriba de los niveles pre-pandemia pero, como se dijo, su expansión mermó en septiembre y octubre. Los datos para noviembre adelantan una buena performance en el rubro de consumo masivo de acuerdo a la información relevada por Scentia, esa dinámica se explicaría por el impacto del mundial en las compras por ejemplo de bebidas, con alcohol y sin alcohol, y otros alimentos frescos. En tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que en noviembre las compras minoristas anotaron el quinto mes consecutivo en baja en la comparación interanual. La información de CAME contradice los datos del EMAE de Indec y podría estar explicada por el efecto de comparar contra un 2021 realmente excepcional y no aclararlo.

Tanto los primeros diez meses de 2022 como el 2021 fueron excelentes años para la Hotelería y la gastronomía y también para la Explotación de minas y canteras: acumulan dos años consecutivos de crecimiento a tasas de dos dígitos. Respecto de la Hotelería, todavía no se recuperaron los niveles pre-pandemia, la actividad se encuentra 1,5 por ciento debajo de 2019, según información específica de Indec. A su vez, cabe notar que, después de Prendas de vestir y calzado, Hotelería y restaurante es la segunda división con mayor incremento de precios en 2022: subieron 105 por ciento en octubre respecto de igual mes de 2021, según Indec.

La minería, por su parte, se ve impulsada por buenas exportaciones: de oro, plata y litio en ese orden. Las exportaciones de los primeros diez meses de 2022 fueron las más altas en los últimos diez años, según el último informe Panorama Productivo del CEP XXI, un organismo dependiente de la secretaría de Industria.

El segundo rubro con incidencia destacada en el EMAE es la Industria manufacturera, que aumentó en octubre 3,8 por ciento respecto de igual mes de 2021. Este sector recuperó los niveles pre-pandemia pero también muestra signos de desaceleración en las mediciones más recientes: por ejemplo si se compara el dato de octubre con el crecimiento promedio de 6,2 por ciento en el tercer trimestre del año, según Indec.

Entre sectores estrella de la producción industrial se encuentra la Indumentaria y calzado, que acumuló un crecimiento del 21,6 por ciento en lo que va de 2022. Si bien una mención aparte merecen los primeros eslabones del sector, como la Producción textil de fibras, que se retrajo 14,3 por ciento, posiblemente debido a la imposibilidad de importar insumos.

Otro sector destacado fue rama automotriz, que acumuló un crecimiento del 15,2 por ciento en los primeros diez meses del año, apuntando buenas ventas tanto en el mercado interno como externo. También la fabricación de motos y otros equipos de transporte, un rubro más pequeño, subió 26,5 por ciento en igual comparación.

El tercer rubro estrella de la manufactura fue la fabricación de Maquinaria y Equipos que creció 13,8 por ciento en el acumulado, impulsado especialmente por la producción de maquinaria agrícola que trepó un 17,5 por ciento.

En la comparación intermensual, la industria manufacturera en su conjunto retrocedió 1,1 por ciento en octubre, según la medición del Indice de Producción Industrial (IPI) que Indec publicó el 7 de diciembre. En tanto que los datos que adelanta el CEP XXI para el mes de noviembre, estimados en base al consumo de energía eléctrica que surge de Cammesa, da cuenta de un repunte del dinamismo industrial.

Noviembre se perfila como un mejor mes que octubre, posiblemente en gran parte debido al impacto del Mundial. No obstante la tendencia general de los datos más recientes es de desaceleración, tanto de la actividad económica en general como de sus principales sectores: el comercio y la industria.