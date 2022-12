La nueva camiseta de la selección argentina con la tercera estrella tras la obtención de la Copa del Mundo 2022 salió a la venta este lunes y se agotó en pocas horas. El modelo celeste y blanco a rayas, idéntico al utilizado en la final del Mundial ante Francia, se ofreció de forma online a un costo de $22.999 y en pocas horas se quedó sin stock. Desde Adidas explicaron que "próximamente" volverá a estar disponible.

"Agotado. Los miembros de AdiClub tuvieron acceso exclusivo a este lanzamiento. Próximamente disponible", explicó la marca en su web.

Y si bien no precisaron fechas en las que será puesta a disposición nuevamente tanto en la web como en los locales comerciales, a lo largo de esta semana y las próximas se irá reponiendo el stock y su disponibilidad se irá intensificando durante enero y febrero. Días atrás, desde Adidas habían confirmado a Página/12 que “en caso de agotarse la camiseta, se repondrá y volverá a salir a la venta".

No obstante, en las redes sociales, se registraron quejas de los usuarios que sostuvieron que pese a ser miembros de AdiClub, en ningún momento se les habilitó la opción para iniciar la compra. “Se agotó la camiseta que nunca estuvo disponible”; “Agotada sin siquiera salir a la venta”; “¿Alguien la pudo comprar?”; “¿De cuánto era el stock?”; “Ya está agotada y no me apareció en la página en ningún momento, y soy miembro de AdiClub”, fueron algunos de los comentarios.

Otros aseguraron que la camiseta de la Selección estuvo disponible solo para los miembros de AdiClub nivel 4, información que fue desmentida por Adidas, que aseguró que la disponibilidad fue “para todos por igual”.

Camiseta oficial, violeta, negra y la del “Dibu” Martínez

La camiseta oficial celeste y blanca que salió este lunes a la venta, y se agotó en pocas horas, se ofreció a un precio de $22.999. Adicionalmente, los hinchas podrán agregarle un estampado en la espalda con la frase “Campeones del Mundo” y las tres estrellas en color dorado, a un precio de $6.000.

La camiseta alternativa, de color violeta, saldrá a la venta en febrero, y aún no se sabe cuánto costará. Hasta el momento, el modelo con dos estrellas, figura a $14.999.

La camiseta negra de entrenamiento y la camiseta naranja de arquero que usó Emiliano "Dibu" Martínez tampoco figuran entre el stock disponible de la página de Adidas.