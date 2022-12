El París Saint-Germain volverá al ruedo este miércoles por la liga francesa y su entrenador, Christophe Galtier, se refirió en conferencia de prensa a la ausencia de Lionel Messi y cómo seguirá su relación con Kylian Mbappé, luego de la final del mundo ganada por Argentina.

"Leo ha completado un gran Mundial. Tuvo que volver a Argentina para celebrar y decidimos que hiciera una pausa hasta el 1º de enero", aseguró el técnico, que agregó que el rosarino tendrá "13 o 14 días de recuperación" antes de volver a competir.

Messi goza así de un mayor período de vacaciones que otros compañeros que también estuvieron en Qatar, incluso Mbappé, quien disputó la final y, por deseo propio, se incorporó a los entrenamientos del PSG antes de lo planeado, tres días después de la definición.



Se espera que este miércoles, desde las 17 ante el Racing de Estrasburgo (TV: ESPN), estén varios mundialistas como Mbappé, los brasileños Neymar y Marquinhos, el marroquí Achraf Hakimi o el portugués Vitinha.



Galtier también se refirió a cómo cree que continuará la relación entre Messi y Mbappé tras la final y los festejos argentinos, con algún que otro dardo contra Dibu Martínez.



"No creo que haya nada. Leo no tuvo un mal comportamiento y en los cuatro meses que llevo aquí creo que la relación que tiene con Kylian es buena. El comportamiento de su arquero es otra cosa, no lo voy a comentar", opinó el DT parisino.

En esa sintonía, agregó: "Lo que yo vi es que Kylian y Leo se dieron la mano sobre el césped. Son dos jugadores que se respetan mucho. Quiero destacar la actitud de Kylian, que fue a felicitar a Leo con mucha clase y al entrenador argentino. Creo que eso es bueno para el deporte y para el equipo".

"Recuperación física y, sobre todo, mental"

Galtier indicó que el PSG tenía previsto un plan "diferenciado" para cada jugador que disputó el Mundial, ya sean Messi o Mbappé, pero también otros como Hakimi, que llegó a semifinales con Marruecos, o Neymar y Marquinhos, que se despidieron en cuartos con Brasil.

En el caso de Mbappé y Hakimi, que enseguida se reincorporaron a los entrenamientos, Galtier aseguró que estarán disponibles para el partido de este miércoles, pero aseguró que podrán tener un tiempo "de recuperación física y, sobre todo, mental" en otro momento de la temporada.

El DT destacó el Mundial de ambos, catalogando al marroquí como "el mejor lateral", e insistió en que "se buscará en qué momento se puede oxigenar su calendario para que descansen".



En cuanto a Neymar, aseguró que está "bien físicamente", consultado por la lesión en el tobillo que le hizo perderse dos partidos en Qatar 2022.

El PSG, puntero cómodo

El PSG tendrá un partido accesible este miércoles contra el Racing de Estrasburgo, que marcha penúltimo en la Liga 1 francesa con 11 puntos en 15 fechas.

El elenco parisino, por el contrario, es puntero con 41 unidades, a seis de su inmediato perseguidor, el sorprendente Racing de Lens, donde juega el defensor argentino Facundo Molina y que estará enfrentando el jueves a las 17 al Niza (20 puntos). Mucho más lejos en la descompensada liga francesa aparece el tercero, el Rennes, a 10 puntos del PSG.