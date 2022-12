Es muy difícil estudiar y trabajar porque la carrera demanda mucho tiempo de estudio y de cursado, los horarios son muy complicados. Yo cursaba en el turno noche pero tenía materias que empezaban a las 12 del mediodía. Es muy complicado, muchas veces terminaba de trabajar y me iba directo a cursar.

A mí, recibirme me llevó más tiempo que al resto. Varias veces pensé en dejar, pero seguí adelante.

Cuando me recibí, mis compañeros de trabajo festejaron conmigo. Creo que lo sintieron como una victoria suya también. Nos piensan como personas sin instrucción, algunos nos tratan con algo de desprecio también, por eso creo que mi historia los llena de orgullo.

Mi historia inspiró a otros recolectores a querer estudiar. Se acercan, me preguntan dónde pueden estudiar o cómo pueden hacer para anotarse en una carrera. No es raro. Este es un trabajo bien pago, pero muy duro. ¿Conoces a algún chico que de grande quiera ser barrendero?

Me gustaría especializarme en cardiología o en emergencias. Me imagino trabajando en algún hospital. Creo en la salud pública y apuesto a ese lugar. Tambiénme imagino ejerciendo en el área de salud del sindicato. Es un lugar al que le tengo cariño y que me ayudó mucho para que pueda estudiar.

Todavía no caigo que ya haya completado el cursado. Cuando me anoté pensaba recibirme en 2018. No salió así, me llevó más tiempo. Pero es un buen fin de año. Yo me recibí, los chicos de la selección salieron campeones. Es un golazo terminar el 2022 así.



Darío Giusepponi



Trabajador de recolección y barrido de Rosario. Acaba de recibirse de médico en la UNR.