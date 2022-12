Argentina debutó con dos caídas ante Francia en la United Cup de tenis, certamen mixto por equipos que se juega en Australia hasta el domingo 8 de enero, al perder Francisco Cerúndolo ante Arthur Rinderknech y María Lourdes Carlé contra Alizé Cornet.



La United Cup 2023 es la primera edición de este certamen, un torneo internacional de tenis mixto en canchas rápidas y al aire libre, organizado conjuntamente por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la Asociación de Tenis Femenino (WTA), con partidos en tres sedes Perth, Birsbane y Sidney.



El equipo argentino, que integra el Grupo F junto con Francia y Croacia con sede en Perth, es capitaneado por Gisela Dulko y está integrado por Francisco Cerúndolo (30°), Federico Coria (75°) y Tomás Etcheverry (79°), por los hombres, y María Lourdes Carlé (147), Paula Ormaechea (168) y Nadia Podoroska (195), por las damas.



Argentina debutó con dos derrotas. En el primer turno Lourdes Carlé cayó frente a Alize Cornet (36) 6-2, 6-1, luego de una hora y 16 minutos de juego; mientras que a continuación Francisco Cerúndolo no pudo ante Arthur Rinderknech (44°), quien se impuso 6-4, 6-2 tras una hora y 33 minutos de contienda.



La serie contra Francia continuará con los enfrentamientos entre Podoroska ante Caroline Garcia (4) y Coria contra Adrian Mannarino (46), para completarse con el dobles mixto, con formaciones a confirmar.



El cruce ante Croacia comenzará el sábado 31, con los partidos entre Carlé frente a Donna Vekic (67) y Cerúndolo contra Borna Coric (26).



El certamen cuenta con 18 países, divididos en seis zonas de tres equipos cada una. En la primera fase, cada selección se medirá con los rivales de su grupo y la que termine como líder enfrentará al puntero del opuesto (el ganador del Grupo A con el del F, el del B con el del E y el del C con el del D).



A los tres ganadores, se les sumará el perdedor con mejor actuación de la primera etapa para jugar el Final Four, entre el 6 y 7 de enero. En tanto, la final será el domingo 8, en Sidney.