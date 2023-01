El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, afirmó que no va a renunciar al troceo de carne vacuna y que "hombrear la media res se termina" en el país, más allá de que esta semana se definió la derogación de la Resolución que establecía la comercialización minorista de carne vacuna en piezas menores a 32 kilos.



"Estamos trabajando en la mesa técnica con los gobiernos provinciales, entendiendo que tenemos que coordinar y generar puntos y decisiones en común, sin perder de vista que el troceo se viene", manifestó esta mañana Bahillo en declaraciones a una emisora radial. Al mismo tiempo, sostuvo que no se ha renunciado al troceo, una medida necesaria "por una cuestión de calidad de vida y salud de los trabajadores, ya que no pueden seguir focejeando con medias reses sobre los hombros".

"Hay que volver a poner en análisis y avanzar sobre si hay medios mecánicos, cuál es el límite máximo que un trabajador puede manipular, las categorías de medios mecánicos, pero hombrear la media res se termina", puntualizó el funcionario.



Esta semana, tras un encuentro con las provincias en el marco de la Mesa Técnica de Carnes, se definió que Agricultura derogará la Resolución 22/2021, que iba a empezar a regir desde el 15 de enero próximo.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación realizó este viernes un nuevo encuentro con las provincias en el marco de la Mesa Técnica de Carnes, en la que se acordó avanzar en un trabajo conjunto para atender la salud de los trabajadores del sector y los controles de inocuidad sobre los productos cárnicos, de manera de mejorar la actividad ante la derogación de la medida del troceo de carnes.

Durante el encuentro, el jefe de Gabinete de la cartera, Juan Manuel Fernández Arocena, destacó “el acuerdo de todos para avanzar en mejoras que pongan fin al acarreo humano de las medias reses, como un punto de encuentro para avanzar por encima de los diferentes criterios entre lo que propone Agricultura, y lo que se pide desde las provincias y las cámaras frigoríficas”.

En este sentido, Bahillo ahondó: "Lo que plantean los gobiernos provinciales y el sector privado es el sistema de cámara, la capacidad en cámara y la estacionalidad", lo cual "cambia la logística y se les da tiempo para adecuar esas cuestiones, pero no para cuestionar la medida de fondo", asentó.



En tanto, concluyó el funcionario, "la discusión es si seguimos comercializando carne vacuna como hace 150 años atrás o comercializamos carne vacuna como nos demandan las condiciones sanitarias, bromatológicas y la salud del trabajador y del consumidor".



Por otra parte, Bahillo se refirió al programa 'Impulso Tambero', que fue anunciado el viernes por el ministro de Economía, Sergio Massa, que dará asistencia monetaria a los productores de un sector que "está en un período crítico por tres años consecutivos de sequía", aunque "las perspectivas son alentadoras", dijo.