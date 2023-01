La 80º edición de los premios Globo de Oro se celebrará este martes en el hotel The Beverly Hilton de Estados Unidos. Algunas de las producciones que recibieron mayor cantidad de nominaciones se estrenarán próximamente en cines, mientras que otras ya están disponibles en diferentes plataformas de streaming.

Este año, las nominaciones son lideradas por las películas “The Banshees of Inisherin (Los espíritus de la isla)” con ocho, “Everything Everywhere All at Once (En todas partes al mismo tiempo)” con seis, y “Babylon” y “The Fabelmans”, con cinco cada una.

En cuanto la categoría series, la comedia “Abbott Elementary” recibió cinco menciones, mientras que “The Crown”, “Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer”, “The White Lotus" y “Only Murders in the Building(Solo asesinatos en el edificio)” acumularon cuatro candidaturas cada una.

The Banshees of Inisherin

Se estrenará en los cines de Argentina el próximo 2 de febrero. Es una película de tragicomedia dirigida por Martin McDonagh, la cual está ambientada en una isla situada en la costa oeste de Irlanda. Está protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson. Gira en torno a dos buenos amigos de toda la vida que un día de pronto, dejan de serlo.

Everything Everywhere All at Once

Está disponible para alquilar en Apple Tv. Es una comedia dramática estadounidense escrita y dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, y protagonizada por Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum, Jr., James Hong y Jamie Lee Curtis.

"Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo", indica la sinopsis oficial.



Babylon

Se estrenará en cines el 19 de enero, y luego estará disponible en Paramount+. Escrita por Damien Chazelle, cuenta con un elenco que incluye a Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo y Li Jun Li. Su trama narra el auge y la caída de múltiples personajes durante la transición de Hollywood del cine mudo al sonoro a finales de la década de 1920.

The Fabelmans

Se estrenará en cines el próximo 23 de febrero. Es una película coproducida por Steven Spielberg, la cual está dedicado a los recuerdos que tiene el director de sus padres, Arnold Spielberg y Leah Adler. Está protagonizada por Gabriel LaBelle.

Abbott Elementary

Está disponible en Star+. Es una serie creada y protagonizada por Quinta Brunson, junto con Tyler James Williams, Janelle James, Lisa Ann Walter, Chris Perfetti y Sheryl Lee Ralph. Sigue a un grupo de profesores de una escuela pública con escasa financiación, decididos a ayudar a sus alumnos a tener éxito en la vida.

Abbott Elementary está disponible en Star+.





The Crown

Está disponible en Netflix. Es una serie sobre el reinado de la reina Isabel II, creada y escrita principalmente por Peter Morgan. Retrata su trayetoria desde su boda en 1947 con Felipe, duque de Edimburgo, hasta principios del siglo XXI. Claire Foy interpreta a Isabel en la primera y segunda temporada, Olivia Colman en la tercera y cuarta, e Imelda Staunton en la quinta y sexta.

Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer

Está disponible en Netflix. Esta serie entra en la vida de uno de los asesinos en serie más resonantes de Estados Unidos, fue creada y dirigida por Ian Brennan y Ryan Murphy, y está protagonizada por Evan Peters.

The White Lotus

Está disponible en HBO Max. Una comedia dramática creada por Mike White. La primera temporada de seis episodios se centró en la vida del personal y los huéspedes de un complejo turístico hawaiano en el transcurso de una semana.

Only Murders in the Building

Está disponible para alquilar en Apple Tv. Una comediacreada por Steve Martin y John Hoffman. Es protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, quienes interpretan a tres desconocidos que comparten una obsesión con el género true crime y que de pronto se encuentran envuelto en uno de ellos.

Premios Globo de Oro 2023: cómo ver la ceremonia

La 80º gala de los Globos de Oro será transmitida en Estados Unidos en la señal de la NBC. En América Latina, el canal que usualmente transmitía los premios era TNT Latinoamérica, pero actualmente no muestra en su grilla de programación un espacio para este evento.

"Argentina, 1985", la gran nominada argentina

A esta edición de los Globos de Oro se le suma una alegría especial, ya que la película “Argentina, 1985”, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, fue nominada en la categoría "Mejor Película en Idioma No Inglés", convirtiéndose en la primera nominada del cine argentino a estos premios en 23 años.

La película de Mitre, la más vista del año del cine nacional, la cual está disponible en Amazon Prime, está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 llevaron adelante el juicio a las juntas de la última dictadura militar.

"Argentina, 1985" compite por el premio a la Mejor Película Extranjera con "RRR" (India), de S.S. Rajamouli; "Sin novedad en el frente" (Alemania), de Edward Berger; "Close" (Bélgica), de Lukas Dhont; y "Decision to Leave" (Corea del Sur), de Park Chan-wook.