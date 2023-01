Central no tendrá su partido amistoso de presentación ante los hinchas en el Gigante de Arroyito. Abrir el estadio supone un costo económico difícil de afrontar para la tesorería, más aún con la baja expectativa que genera el equipo por la salida de los mejores jugadores (Facundo Buonanotte, Lautaro Blanco) y la llegada de refuerzos que no despiertan mayor atractivo en los socios. El técnico Miguel Russo, por su parte, también prefirió jugar el último amistoso de preparación a puertas cerradas. Será el sábado por la mañana en Arroyo Seco ante un equipo del ascenso aún por confirmar. El debut de Central en Liga Profesional será el viernes de la semana que viene a las 19.15 ante Argentinos en Arroyito, partido que abrirá la competencia oficial en el fútbol argentino. El once titular que Russo considera para el estreno es el que quiere probar el sábado y por eso el ensayo será a puertas cerradas y las instalaciones del predio quedarán vedadas para los socios hasta al mediodía.