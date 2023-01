El coordinador nacional de Barrios de Pie y subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, defendió este miércoles la auditoría sobre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y llamó a “prestigiar la política social”.



Por AM750, consideró que “ordenar” este tipo de programas “que se ampliaron y fueron mutando durante la pandemia” es la mejor manera de evitar los comentarios estigmatizadles y puso como ejemplo la declaración de este martes del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien apuntó contra sectores de los movimientos sociales y "los piqueteros" de “parásitos” y “garroneros”.

"No quieren laburar, cortan y encima piden más beneficios", aseguró durante el acto en el que Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, inauguraron las ampliaciones del hospital Rubén Caporaletti.



En este contexto, Menéndez aseguró que el objetivo es "discutir de cara a la sociedad que este tipo de programas están asociados al trabajo". "No me parece estigmatizarte”, afirmó, en alusión a los dichos de Ishii.

Luego, añadió que a "los compañeros que se dieron de baja no validaron los datos por no estar vinculados a una unidad productiva". "Si no prestigiamos la política social, avalamos las barbaridades que dijo Ishii ayer”, puntualizó el dirigente social.

Finalmente, el también subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social precisó que “el 90 por ciento de los que validó los datos estaba trabajando. La infinita mayoría está trabajando”.