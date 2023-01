Apenas 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria tienen más de 20 años de aporte y podrían estar eventualmente en condiciones de jubilarse y, dentro de este grupo, quienes superan los 25 años de aportes (es decir, lxs que podrían jubilarse ni bien cumplan la edad jubilatoria), se reducen a solo 7 mujeres de cada 100 y a 16 hombres de cada 100. El próximo lunes comienzan las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputadxs, pero la oposición amenaza con un bloqueo e "insiste en impedir el tratamiento de la Ley de Moratoria Previsional", advierte la Doctora en Desarrollo Económico Julia Strada, investigadora, docente, directora del Banco Nación y del Centro CEPA.

Por su parte, la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, remarcó el lunes en su cuenta de Twitter que "es muy importante que este proyecto se trate en el Congreso ya que, de no sancionarse esta ley, este año 800 mil argentinos y argentinas que cumplirán la edad para jubilarse no podrán hacerlo".

La aprobación de la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado es urgente, precisa Strada, en tanto hay 1.500.000 personas en edad de jubilarse que no cuentan con los 30 años de aportes. De ese número, explica, "906.876 tienen aportes pero no los suficientes, y 680.724 no cuentan con aporte alguno". En la actualidad, subraya, solo el 6,6% de las mujeres de 55 a 59 años tiene entre 25 y 27 años de aportes, mientras que el 46,1% no cuenta con ningún aporte al sistema jubilatorio. En el caso de los hombres de entre 60 a 64 años, solo el 16% tiene entre 25 y 27 años de aportes, al tiempo que un 17,6% no cuenta con aporte alguno.



"Desde la oposición se suele argumentar que las moratorias quiebran el sistema previsional", apunta la analista. "Sin embargo, los números no acompañan esta tesis: la moratoria de 2015, además de que aumentó la cantidad de personas jubiladas, también mejoró la cobertura del gasto previsional con aportes y contribuciones. En esa etapa, la cobertura pasó del 53,3% al 65%, luego de la medida." A diferencia, se registran caídas significativas en la cobertura en tiempos de crisis: en el período 2016/2019 se llegó a cubrir menos del 50%, y en 2020, durante la pandemia, se redujo al 37%. "El problema no es la moratoria", concluye. "El principal financiamiento es el salario de las y los trabajadores. Sobre el proyecto actual, si se considera que todxs las y los adultos mayores, sin 30 años de aportes, se jubilarán de manera inmediata, el costo fiscal alcanzaría aproximadamente el 0,04% del PBI."

El informe completo “Ampliación de las moratorias previsionales: una medida urgente, una política necesaria”, en la web de @ctroCEPA