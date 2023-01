A pesar de que la habitación era la más grande y luminosa, las persianas estaban siempre cerradas. La falta de consideración de mi abuela le quitaba a ese espacio de la casa todos los beneficios que la ubicación le daba. La oscuridad es un elemento que intimida. Eso me enojaba lo suficiente como para evitar entrar allí. Los muebles antiguos eran oscuros y pesados. En una de las paredes, paralela a la cama, estaba el espejo. Como un atalaya inalcanzable, dominaba desde su altura la habitación. Para mi perspectiva infantil, lo mismo podría haber sido un cuadro que un espejo, era tan pequeña que no podía verme reflejada en él. Solo los grandes se podían ver, pero esto casi no sucedía. La mayoría de los adultos conservaban un leve resquemor a la oscuridad y también evitaban entrar allí. Resabios de la infancia quizás. Eso lo convertía de alguna manera en un espejo vaciado de rostros. Al menos para lo que mi perspectiva de niña entendía por espejo.

Ahora que lo pienso, la única manera de descubrir lo que tenía para mostrar hubiera sido saltar a la cama y ponerme de espaldas al gran ventanal, encender la luz principal para reforzar el único velador que ella permitía que se encendiera. Pero creo que esto no sucedió nunca en las pocas veces que salió de esa habitación. Allí estaba su reino, una comarca donde mandaba sin oposición ni contraargumentos. El lugar de la casa donde guardaba sus vestidos, sus collares, sus aros, las pulseras que le quitaba sin permiso y con las que me encantaba perturbar la tranquilidad de las siestas veraniegas. Ninguna foto. Ningún portarretratos. Solo uno o dos libros en la mesita de luz.

Cuando alguien me preguntó si conservaba algo de mi abuela, contesté que no tenía nada que hubiera pertenecido a ella. Nada había quedado de ese pasado, de esa bruma del recuerdo, que de tan remota resultaba ajena. Esa habitación aparecía en mi cabeza como una imagen robada, un recuerdo de alguien que no era yo, producto de alguna una historia escuchada por ahí, una ficción. La seguridad con la que respondí duró varios días, pero la pregunta de alguna manera había quedado resonando y trataba de encontrar entre la lista de adornos, joyas, libros que había en mi casa algo que me remitiera a ella.

Una mañana, en el apuro del café, en la vertiginosa carrera de las agujas que pinchan todos los días los talones de mis pies para que vayan más y más rápido, lo descubrí. El espejo de su habitación estaba ahora frente a mí, como casi todos los días. Pero esta vez, el tiempo se detuvo y detrás de una nube de polvo suspendida, la imagen de mi abuela se recomponía. Me acerqué lentamente, para ver con los ojos ansiosos de recuerdo. Mirando por primera vez. Busqué el reflejo negado en la infancia. Busqué la historia. Mi historia, la de mi abuela. Miré cada uno de mis rasgos, y aunque nada tenía de ella, vi cierta testarudez en la frente y una tristeza en los ojos que seguramente el espejo había guardado de su reflejo original. La encontré, joven, bella, altanera, maquillando sus ojos verdes en ese espejo. Vi la rebeldía de su juventud que se escapaba de su casa familiar para casarse con el hombre prohibido. Descubrí la amargura de su viudez temprana. Encontré a mi madre niña. La vi decidiendo su primer vestido para la fiesta que su amiga hizo suspender sin razones válidas. Me invadió su duda. Las que se van a la ciudad a estudiar son unas putas. Vi a mi madre acortar el ruedo de su pollera y subirse a unas plataformas de los años 70. Luego, vi a mi madre recibida. Desafiante y altanera.

La última imagen fue la de mi abuela cerrando las ventanas de su habitación, apagando la luz de su juventud, negándose a responder a la imagen que se reflejaba en ese espejo.

Desde la pared perpendicular a la cama, el atalaya vigila mis recuerdos, mis sueños recurrentes, mis desvelos siempre exagerados e innecesarios. No refleja nada en especial, sino el rostro de una mujer, atravesado por la historia de otros rostros, de otras mujeres que se rebelan contra el olvido.