Una de las amigas de la joven, que denunció a Dani Alves por agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona, declaró ante la Justicia que antes de ese hecho, que supuestamente ocurrió en el baño del lugar, el jugador brasileño también a ella la manoseó con violencia y le puso la mano en sus genitales. En tanto, el detalle de un tatuaje en la pelvis complicaría la situación del exjugador del Barsa.

“Especialmente relevantes son las declaraciones de las dos jóvenes que acompañaban a la víctima, su prima y una amiga de ambas. La amiga relató a las investigadoras que el jugador brasileño la estuvo manoseando con violencia y que le puso la mano en sus partes íntimas hasta que logró zafarse y alejarse”, informó el diario La Vanguardia, de Barcelona.

Alves, que está detenido desde el viernes acusado de haber violado a una joven de 23 años, este martes cambio su estrategia y contrató al abogado Cristobal Martell, conocido por representar a Lionel Messi, entre otros futbolistas, en la Ciudad Condal.

El brasileño dio declaraciones contradictorias, que cambió hasta tres veces, hicieron que la magistrada a cargo de la causa dictaminará la prisión preventiva sin posibilidad de fianza. Por esta situación, el actual club de Alves, Pumas de México, le rescindió el contrato.



Este lunes, fue llevado a la cárcel de Brians 2 reservada para aquellos que están cumpliendo condena por delitos sexuales. Los primeros tres primeros días, el brasileño los pasó en una celda individual, pero luego las autoridades penitenciarias decidieron reubicarlo a un pabellón más seguro para una figura tan conocida.



Los módulos de la nueva unidad carcelaria tienen alrededor de 80 presos. Comparte celda con otro preso que ejercerá el papel de "compañero de confianza", para ayudarlo a superar la angustia y estrés que puede provocar entrar a prisión.

La denuncia de la víctima: "Le dije que parase"



La joven de 23 años dio detalles precisos del jugador, como la existencia de un tatuaje en su pelvis, que complicaría su situación. En su denuncia, la joven, de quien se preserva su nombre, contó que el brasileño la encerró en un baño del boliche Sutton, donde estaban en el VIP, y que la violó.

"Fui al baño y había un lavabo minúsculo. Dani Alves me metió dentro y cerró la puerta. Yo le dije que quería salir. Me dijo que no podía irme, que le tenía que decir que era su putita. Bajó en ese momento la taza del baño, se sentó y me tiró al suelo. Le dije varias veces que parase", argumentó la víctima.

"Me agarró de la cabeza y me acercó con fuerza con la idea de practicarle una felación, pero no lo logró. Me abofeteó varias veces con violencia y me violó. Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo. Me pidió que no me moviera hasta que él no saliera primero", dijo la denunciante, que, además, renunció a cualquier posible indemnización económica.

¿Qué dijo la esposa de Dani Alves?

La esposa del futbolista se pronunció por medio de las redes sociales y dejó un emotivo mensaje: “Corazón, aguanta tanto dolor”, expresó Joana Sanz, modelo española con la que Dani Alves contrajo matrimonio en 2017.

Además, Sanz aprovechó para agradecer los mensajes de cariño que le llegan tras estar envuelta en este contexto. A través de sus historias de Instagram, Sanz le habló a sus seguidores: "Quería hacer este video para que lo vean, porque sé que hay mucha gente que está muy preocupada. Tengo un momento de calma dentro de toda la tempestad que tengo encima y quería aprovechar para agradecer de palabra a tantas personas que de verdad me están apoyando".

"Hay mensajes preciosos, que ni en los mejores libros de psicología, de superación, de ánimo, tienen palabras tan hermosas y tan llenas de cariño. Aunque no les conteste, porque son muchísimos, de verdad que los estoy leyendo todos y me reconforta mucho que haya personas que se tomen su tiempo para escribirme algo tan bonito de ánimo. De verdad que muchas gracias", cerró.



