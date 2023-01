Nacida en junio del 2022 e impulsada por Rodrigo Fronzo y Facundo Pérez Ernst, Juventud Candidata es una campaña que busca la aplicación una reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires que se aprobó hace diez años, pero que nunca se capitalizó. En la gestión de Daniel Scioli, allá por el año 2013, se aprobó y promulgó el hecho de bajar la edad mínima a 21 años. “Ese referéndum nunca se hizo. Hoy deberíamos tener este derecho político: así como podemos elegir, debemos poder ser elegidos” subraya Fronzo, de 21 años.

Así como para reformar la Constitución de la Nación se necesita una Convencional Constituyente, para reformar la Constitución de la Provincia se necesita un referéndum, y, en este caso puntual, nunca se llevó a cabo. “Entendemos que la juventud de la provincia está relegada. Si ves el mapa, te preguntás cómo puede ser posible que jóvenes en La Pampa puedan ser candidatos a concejal e intendente con 18 años y en Buenos Aires necesiten 25. O cómo puede ser que, para ser diputado provincial y representar a toda la provincia necesites 22, pero para ser concejal y representar a la comunidad de un distrito necesites tres años más. Entendiendo que de 24 divisiones que tiene nuestro país, solo en tres provincias -Buenos Aires, Santiago del Estero y Tierra del Fuego- se necesitan 25 años, hay algo está mal” destacó Rodrigo.

Juventud Candidata, desde sus comienzos, generó una red de representaciones jóvenes en 85 de los 135 distritos que componen la provincia de Buenos Aires. Dentro de ellos, no hay distinciones partidarias. “Desde que comenzamos nos dimos cuenta que esta es una campaña que no tiene grietas, lo que buscamos es incluir, no dividir. Esta campaña no tiene distinción política, porque trabajamos en conjunto. Es para los jóvenes peronistas, los jóvenes liberales, los del PRO, los radicales, los de izquierda y todos los jóvenes que quieran hacer política. Buscamos que esto no se centralice en un partido político, sino que sea de toda la juventud” subrayó Fronzo.

Una vez impulsado el proyecto, Fronzo y Pérez Ernst se contactaron y reunieron con Santiago Pérez Teruel, asesor general del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Allí, Pérez Teruel les dijo a los jóvenes que este proyecto “no era una prioridad y que podía esperar”, pero que, si los jóvenes de la provincia lograban poner el tema en agenda, lo iban a tener que llevar adelante si o si, ya que se trataba de una reforma aprobada y promulgada. “Cuando Santiago nos habló, medio que nos bajoneamos y pensamos que, si no nos daba respuesta gobernación, no nos iba a dar respuestas nadie”. Pese a ello, Rodrigo y Facundo hicieron un “click” el 1 de enero, mientras todavía brindaban por el año entrante. “En ese momento dijimos ‘este año se cumplen 40 de democracia, y a 40 años los jóvenes seguimos sin poder ser elegidos’. Ahí decidimos lanzarnos”.

Con ese impulso, Juventud Candidata comenzó a reunirse con intendentes de todos los distritos y a recorrer la provincia de Buenos Aires. “Estamos intentando de llevarlo adelante, presentándolo a los medios, yendo a los municipios y hablando con los intendentes. Se vienen sumando muchos distritos y muchos líderes de las localidades” contó Rodrigo. En La Costa, los jóvenes se reunieron con el intendente de Villa Gesell Gustavo Barrera, quien se comprometió a firmar un decreto apoyando a Juventud Candidata y declaró a Rodrigo y Facundo como visitantes ilustres. A su vez, se reunieron con el intendente de La Costa Cristian Cardozo y el secretario de gobierno y director de juventudes de La Costa, con quienes diseñaron una serie de actividades dentro del territorio a lo largo del año.

“Nuestro objetivo es seguir sumando apoyos de los municipios, de los distritos y de los intendentes, y cuando nos volvamos a juntar con Santiago Pérez Teruel, decirle ‘ahora venimos con este apoyo y, aunque no era nuestra responsabilidad poner este tema en agenda, logramos hacerlo’. Nuestro objetivo final es que el 23 de octubre, cuando la gente vaya a las urnas a emitir su sufragio, pueda votar por Si o por No para tener intendentes y concejales de 21 años en la provincia” remarcó Fronzo, quien, a su vez, no le esquivó a las críticas por parte de “los viejos” de la política.

“Cuando leemos cosas del estilo “a los 21 años falta experiencia” pensamos que hace más de 210 años venimos con gente ‘experimentada’ y así nos fue” dijo Rodrigo, y continuó: “Cuando nos hablan de experiencia, parece joda. ¿De qué experiencia me hablan? ¿La del curro, el choreo, el clientelismo? ¿La de ir en época electoral con la boleta y después olvidarse durante cuatro años? Esa experiencia no la tenemos, ni la vamos a tener, porque la juventud viene con otras ideas y viene a transparentar la política bonaerense” subrayó con firmeza.

“La experiencia se adquiere. Si un pibe de 21 años no puede ser concejal, que es el mínimo acercamiento entre el Estado Municipal y un vecino ¿De qué forma vas a tener experiencia?”, señala Rodrigo y traza un paralelismo con la búsqueda laboral, al asegurar que “es como cuando un pibe de 18 años va a buscar laburo y le piden experiencia”. “Mirá la cantidad de votos que sacó Cintia Fernández ¿Y qué experiencia tiene? Los que conocemos la realidad, los que vamos todos los días a la facultad, los que cargamos todos los días la SUBE, los que tenemos que comprar los libros, los que más nos preocupamos por el calentamiento global, la sequía y el ambiente somos nosotros, los jóvenes. Hay discusiones que ya no pueden darlas personas de 70 años. El tiempo cambió, las generaciones cambiaron, el mundo no es el mismo y la agenda deben marcarla los jóvenes” sentenció.