En la quinta conferencia de verano Derecho al Futuro, Axel Kicillof y parte del gabinete provincial continuaron con los “miércoles de anuncios” impuestos desde comienzo de temporada. Esta vez, fue Monte hermoso quien recibió al gabinete bonaerense, “un hormiguero que va a todos lados”, según el gobernador. “Tiene una importancia especial estar acá, en unos de los destinos turísticos que históricamente fueron marginados. Antes la temporada era Mar del Plata y nada más. La provincia no es solo sus grandes ciudades, ni aquello que esté cerca el centro o del puerto, la provincia es todo su territorio y toda su gente” señaló Kicillof.

En primer lugar, el gobierno bonaerense anunció el lanzamiento del Programa de Promoción y Desarrollo Turístico Bonaerense, un programa que contará con 600 millones de pesos que financiarán mediante aportes no reembolsables a los municipios, con el fin de desarrollar, fortalecer y consolidar sus actividades turísticas. A partir de la presentación de proyectos, el gobierno bonaerense destinará un fondo de hasta 12 millones de pesos para “instalaciones turísticas que permitirán seguir acompañando a los municipios para que la temporada se prolonguen en el año” en palabras del ministro Augusto Costa. Estas van desde infraestructura de accesos, circulación y esparcimiento, oficinas de informes y centros de interpretación de los municipios, cartelerías y señaléticas. Se le sumarán mejoras para estacionamiento y paradores, núcleos higiénicos, duchas, sanitarios y lavaderos. “Era importante sostener los récords y consolidar destinos e inversiones. Promocionamos, invertimos, acompañamos y ayudamos” dijo Kicillof.

En segundo lugar, el jefe de Asesores Carlos Bianco, anunció la firma de un convenio de 30 millones de pesos para construir un edificio propio de la Universidad Provincial del Sudoeste, en el marco del Programa Puentes. Este programa cuenta con dos líneas de trabajo, una basada en infraestructura y equipamiento y la otra en la inversión para las carreras. De esta manera, Monte Hermoso se convierte en el trigésimo séptimo municipio con el cual firmará convenio el gobierno bonaerense. El año pasado, los 36 primeros convenios superaron los 1.600 millones de pesos.

En tercer lugar, el ministro Alberto Sileoni presentó la firma de actas del Programa Especial de Emergencia Educativa Escuelas a la Obra, en donde participaron con cinco municipios: Monte Hermoso, Saliqueló, Saavedra, Tres Arroyos y Coronel Suarez. El avance constará en 20 obras que estarán divididas en instalación de gas, terminación de edificios, construcción de salones de usos múltiples y lugares de accesibilidad. El monto de estas firmas significa una inversión de 552 millones de pesos. “Nosotros, como fuerza política, pensamos que esta provincia no hay que dividirla, hay que unirla más e integrarla. Se hace desde lo material, logístico, pero hay un elemento que tiene que ver con la identidad de la provincia. No hay que repetir y predicar, hay que trabajar y construir. Mas allá del color político de los intendentes, lo que hay detrás son millones de bonaerenses. Creemos en la democracia y en la representación, por eso lo que hacemos va dirigido a los 135 municipios, más allá de la pertenencia política de sus dirigentes” dijo Kicillof al respecto.

A su vez, como cada miércoles, Costa anunció las cifras de la última semana de enero, en donde los destinos turísticos de la provincia fueron visitados por 1.385.000 personas, lo que equivale a un 5,5% más que el año pasado. En el acumulado de enero, 6.400.000 visitantes eligieron la provincia de Buenos Aires como destino para vacacionar. Partiendo desde el 1 de diciembre, la provincia tuvo 10.800.000 visitantes. La ocupación hotelera es plena en destinos como Monte Hermoso y Mar Chiquita. En cuanto a ReCreo, más de 770.000 personas visitaron los paradores desde diciembre. Allí, hubo 927 talleres y 158 shows musicales gratuitos. Al respecto, Kicillof sostuvo que “un modelo que apuesta al mercado interno, que apuesta al trabajo, que invierte, que busca equidad e inclusión social, es el modelo que termina con una provincia que se llena de turistas”.

“He sido criticado por hablar del derecho a las vacaciones, el descanso, el disfrute y el esparcimiento. Los que critican esos derechos, son los que dicen que, si vuelen a gobernar, sacaran derechos laborales. Entre ellos, uno básico como el de las vacaciones pagas. Hemos hecho todo lo que está a disposición de los gobiernos municipales, provincial y nacional, para que la temporada esté lista con instrumentos, acompañamientos, incentivos y estímulos. Vinieron once millones a veranear porque en la argentina no hay más un modelo que se trate de la valorización del capital que no está basada en el trabajo. Comprar un título público es una inversión, comprar en el exterior es una inversión, pero es distinta a invertir en un hotel, un restaurant, en hacer dulces regionales, o en hacer una ruta. Las dos son inversiones, pero una cosa es timbear y otra cosa es ponerla en trabajo, actividad y empresas” sentenció el gobernador bonaerense.