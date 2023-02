Un comerciante fue condenado a once años de prisión por abusar sexualmente de una joven venezolana a la que en enero de 2021 había empleado para que trabajara en su local del barrio porteño de Balvanera.



El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 18 recayó sobre Irineo Humberto Garzón Martínez, quien fue hallado culpable del delito de "abuso sexual con acceso carnal".



De acuerdo con lo informado por el sitio institucional www.fiscales.gob.ar, los jueces Domingo Altieri, Luis Márquez y Darío Medina sentenciaron el viernes a Garzón Martínez a once años de cárcel y ordenaron la obtención y extracción del perfil genético del condenado para que sea remitido al Banco de Datos Genéticos.



En el juicio oral intervino el fiscal Guillermo Morosi, quien había solicitado una pena de 13 años de prisión para el comerciante.



Según lo ventilado en el debate, Garzón Martínez publicó una oferta laboral en el grupo de Facebook "Venezolanos en Argentina", que fue respondido por la víctima el 20 de enero de 2021. Tres días después, luego de un intercambio de mensajes, la joven de 18 años acudió a la hora acordada al negocio, que tenía su persiana baja, ubicado en la calle Paso 693 de Balvanera.



La madre de la joven llamó al hombre para avisarle que su hija se encontraba en el lugar, por lo que Garzón Martínez la hizo pasar y le explicó detalles del trabajo, como así también le hizo preguntas de índole personal.



A las diez de la mañana el local abrió al público y la víctima se quedó en el salón de ventas, hasta que en determinado momento el comerciante se acercó desde la parte de atrás del negocio y la quiso besar, mientras le preguntaba si le gustaba el vodka y le decía que necesitaba "una pareja para que se quedara con el negocio y así poder abrir otra sucursal".



Después del mediodía, Garzón Martínez bajó las persianas del local y le ofreció algo de beber a la joven, que respondió que solo tomaría agua.



Alrededor de las 14, la madre de la víctima le preguntó por Whatsapp si estaba todo bien y su hija le respondió que se quería ir del lugar, ya que estaba asustada y además el dueño había cerrado el comercio.



Además, luego de beber el vaso de agua, la joven comenzó a sentirse mal y alertó a su hermana a través de un mensaje instantáneo: "Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada." A raíz de ello, la hermana de la joven le dio aviso a su madre de inmediato, quien llamó al 911 y concurrió al local.



Al llegar al lugar, los efectivos de la Policía de la Ciudad comenzaron a golpear la persiana del negocio, pese a lo cual el hombre no les dio acceso.



Finalmente, los agentes lograron hacerse de la llave, que había quedado colocada del lado de adentro del local, y al irrumpir en el mismo encontraron a la joven en el fondo del comercio y al acusado que la vestía y le ponía los pantalones. La víctima estaba desvanecida y en estado de shock, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital Ramos Mejía.



Para la fiscal de instrucción Silvana Russi, el imputado aprovechó que la víctima se encontraba confundida e indefensa para desvestirla y abusar sexualmente de ella, lo que le provocó lesiones.



En la requisitoria de elevación a juicio la fiscal Russi dio por probada la existencia de un "patrón de conducta y la premeditación del imputado, que seleccionaba especialmente a personas vulnerables, mujeres de muy corta edad, en su mayoría de nacionalidad extranjera y sin vínculos familiares en el país, a quienes captaba vía Internet so pretexto de ofrecerles trabajo, aprovechándose de sus necesidades económicas".



Asimismo, tuvo en cuenta que la víctima fue intoxicada con etanol, lo que demuestra "la ausencia de consentimiento de la víctima y de su facultad de autodeterminarse respecto al uso de su propio cuerpo en la esfera sexual".



En tanto, Garzón Martínez fue detenido el 4 de febrero de 2021 en una casa del barrio porteño de Mataderos, luego de que la Sala I de la Cámara del Crimen revocara la excarcelación que le concedió la jueza de primera instancia, y una semana después la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió que siguiera preso con prisión preventiva.