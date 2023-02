El expresidente Eduardo Duhalde se puso el traje de candidato. Después de lanzar hace unos días su nueva propuesta, el "Justicialismo Digital", aseguró por AM750 que su deseo es volver a conducir el PJ en la Provincia de Buenos Aires. Afirmó que busca "pacificar el país", y reveló los encuentros que mantuvo con dirigentes del gobierno. Además, afirmó que va a trabajar "con todos", y que está dispuesto a sentarse a dialogar con la extrema derecha.



En el inicio de un año electoral, y mientras las internas en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio afloran sin freno, Duhalde dijo que tiene la "responsabilidad de trabajar sobre las ideas", e insistió en un discurso muy presente durante la década de 1990, cuando fue gobernador bonaerense y vicepresidente: "Hay que pacificar lo que está pasando. Estamos en un mundo de locos. Peleándonos permanentemente. Es muy triste lo que está sucediendo".

"Yo voy a trabajar en la pacificación. Lo hicimos siempre el plural. Es estar todos juntos”, comentó Duhalde, que propuso el armado de una "comunidad preparada para gobernar, todos juntos". "En 1991 fui elegido para ser Gobernador y llamé a los que habían perdido y les dije que gobernar peleando no sirve. Nos pusimos de acuerdo en 10 consensos éticos y gobernamos ocho años, todos juntos, casi con 70 diputados nacionales”, indicó.

En el escenario actual, Duhalde enumeró los últimos encuentros que tuvo: “Yo hablo con todos. Hoy voy a verla a (Patricia) Bullrich. A la exgobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal, la fui a visitar hace algunos meses. Estuve con el Presidente del radicalismo, Gerardo Morales”.

También matizó y aseguró que no solo se juntó con líderes opositores: “El Justicialismo es donde más me muevo. El kirchnerismo es una parte. Yo no estoy de acuerdo, pero eso de que porque uno no está de acuerdo no existe es una ridiculez. La historia de que debemos saber todos es que no somos dueños de la verdad”. En este sentido, resalto las reuniones que mantuvo con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.

“Yo estoy dispuesto a reunirme con cualquiera. Lo que pasa es que hay sectores con los que es muy difícil. Pero que hay que hablar, hay que hablar. Es difícil que las extremas derechas entiendan la idea de que no hay que pelearse. Porque la historia ha planteado esto. Pero hay que pensar que pueden pasar cosas distintas”, finlaizó.