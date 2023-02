En el debate parlamentario por el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, la Coalición Cívica intentó defender su postura de pedir la destitución de uno de los magistrados, Ricardo Lorenzetti, y a la vez cuestionar "la avanzada" del oficialismo contra el resto de los cortesanos. En ese marco, la diputada de la CC Paula Olivetto dijo que, junto con su compañero de bancada Juan Manuel López, están "hartos del apriete de Lorenzetti".

Tras haber ratificado la decisión de avalar los expedientes que presentaron en 2016 para que se enjuicie a ese juez de la Corte, la legisladora pidió una interrupción y planteó: "Cada uno acá ejerce su representación y sus fueros. Estamos con el diputado López hartos del apriete de Lorenzetti".

"Estamos hartos de la forma en que opera su equipo de comunicación en el uso de la palabra que estamos teniendo y de las pruebas que estamos teniendo. Y estamos hartos de los juicios civiles que nos hace parte del equipo de Lorenzetti para condicionar nuestra nuestra palabra y nuestro accionar", aseveró Olivetto. La diputada solicitó que sus palabras "queden en la versión taquigráfica porque vamos a seguir peleando, solos, pero vamos a seguir peleando".

Antes, López, como presidente del bloque de la CC, había sostenido que el juicio político a la Corte impulsado por el Gobierno es "una maniobra orquestada de manera muy torpe, rudimentaria y burda" sobre la base de "acusaciones falsas", y afirmó que "lo que les molesta es el contenido de las sentencias". El vicepresidente de la comisión de Juicio Político se pronunció por "el rechazo in limine" de la declaración de admisibilidad de los expedientes contra los miembros del máximo tribunal de Justicia. Para fundamentarlo, tuvo que hacer equilibrio: aclaró que esa posición tomada en conjunto por el interbloque de Juntos por el Cambio no tiene "ninguna contradicción en relación a nuestra decisión" como Coalición Cívica, "de impulsar un expediente contra uno de los magistrados", en alusión a Lorenzetti, "porque son causas previas, que no tienen que ver con el contenido de sus sentencias", intentó diferenciar.