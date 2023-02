Este domingo 12 de febrero se cumplen 38 años de la muerte del escritor argentino Julio Cortázar, autor de cuentos, novelas, poesías, cartas, críticas, traducciones y más, quien falleció a los 69 años en París. Apasionado por la lectura y la escritura desde muy joven, se convirtió en uno de los máximos referentes de la literatura argentina en el mundo, y es autor de Los premios, Rayuela, Bestiario, Todos los fuegos el fuego y Final de juego, entre otros títulos más emblemáticos.

“Desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas”, escribió de su puño y letra en una carta en 1963. Ese año publicó Rayuela, su segunda novela, que lo llevó a la fama a escala global con un lenguaje y una estructura signada con un estilo único y personal.

