Un diner ilumina la noche. Con esa imagen digna de un cuadro de Edward Hopper abre Hello Tomorow (estreno el próximo viernes por Apple TV+). Claro que a esa estética sofisticada de la cotidianeidad y el consumo estadounidense se le suma otro detalle: un cohete se desplaza hacia el espacio. La serie propone una vuelta al imaginario de los idílicos fifties, de música amable y buenos modales. Y no solo se ha conquistado el satélite que gira alrededor de nuestro planeta, tampoco se avistan problemas interraciales ni económicos. En este enclave retrofuturista hasta Nixon y Krushev se llevarían bien porque la Guerra Fría no es siquiera un concepto. Sin embargo, al igual que la Luna, este hábitat y personajes también tienen su lado oscuro.



“Recuerden amigos no vendemos, cambiamos vidas”, le dice a su staff con una sonrisa imperturbable Jack Billigs (Billy Crudup). Un sujeto que puede convencer a quien sea de que adquiera una parcela mucho más allá de la estratósfera, más precisamente, en el mar de la serenidad lunar. El manager regional de Brightside es un optimista por antonomasia y gran motivador, un Elon Musk inocente y vintage que esconde bastante bajo su máscara profesional. ¿Vendedor de espejitos de colores o idealista de saco y corbata? “La luna no es para ricos y famosos. Imagínense empezar frescos y nuevos allá arriba”, dice dorándole la píldora a su auditorio. El título y la trama de Hello Tomorow esconde mentiras más o menos sutiles, en tanto, se cuecen varios pasados. Como la exesposa de Jack quedó en coma, este buen hombre se hará cargo de un hijo al que no ha visto desde bebé y está por cumplir sus veinte años (Nicholas Podany). Será a su modo y sin contarle toda la verdad sobre su persona. El actor de The Morning Show, entonces, vuelve a interpretar a un tipo “lleno de mierda” -como le dice su vástago- que huele como perfume. No es el único en esa tónica, Hank Azaria se luce como un vendedor con deudas por juego. Entre las pocas descreídas se destacan la madre del protagonista (notable Jacki Weaver) y una ama de casa desesperada (Alison Pill).

Sus postales robotizadas de un futuro nostálgico, le deben bastante a esa gema cinematográfica llamada Amor a colores (Gary Ross; 1999), producción infravalorada que imaginaba a dos adolescentes de finales del siglo XX atrapados en una sitcom programa de los ’50. Otra referencia que aparece en tono, protagonista y época es El gran pez (Tim Burton; 2003), largometraje en el que, paradójicamente, Billy Crudup encarnaba al hijo del vendedor de sueños. En Hello Tomorow es él quien narra y vive historias inverosímiles.

Otro fuerte de Hello Tomorow es su imaginería visual con hombres que van al trabajo gracias a mochilas propulsoras. En el deleite retromaníaco no puede faltar el aporte musical. “Moon River” opera aquí como una coda extraña. Es decir, bajo su aparente perfección, la tecnología al servicio del hombre entra en cortocircuito en innumerables ocasiones, y así es como las fallas desnudan alcoholismo, ludopatía y adulterio. Sus ideólogos (Lucas Jansen y Amit Bhalla) entregan una versión amarga y terrícola de Los Supersónicos que se transita sin ironía, ni sarcasmo, como una comedia dramática de carcaza metálica.





Programados

* HBO Max estrenará Mariachis el próximo 2 de marzo. La serie presenta a sigue al músico y patriarca Rosendo Cuevas (Pedro Fernández) diagnosticado con Alzheimer. Para el protagonista, la música será su refugio y puerta para recuerdos que creía sepultados. Según los responsables, la entrega es un homenaje al género musical y a figuras como Jorge Negrete, María Félix y Pedro Armendáriz. Preparen sus tequilas.

* The Power y sus chicas superpoderosas desembarcan en marzo en Prime Video. La serie gira en torno a un grupo de adolescentes que desarrollan el poder de electrocutar a la gente. Y lo que comienza como un hormigueo en las clavículas podría desbalancear el mundo que conocemos. Está protagonizada por Toni Collette y John Leguizamo.

* Star+ le dará lugar a El grito de las mariposas el próximo 8 de marzo. La República Dominicana de Trujillo será el contexto de esta historia sobre un grupo de mujeres que se enfrentaron al régimen del dictador caribeño. La serie se basa libremente en la vida de Minerva Mirabal y sus hermanas. Está compuesta por 13 episodios.

El personaje

Philomena Cunk de La Tierra según Philomena Cunk (Diane Morgan). ¿Usaban bicicleta quienes construyeron las pirámides? ¿Fue Jesús la primera víctima de la cultura de la cancelación? ¿Qué sostiene La Gioconda entre sus piernas? ¿Es mejor la Biblia o el Corán? Algunas de las dudas de la imperturbable, bruta y confiada periodista que indaga sobre la historia de la humanidad en el notable mockumentary de Netflix.