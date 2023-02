¿Hay OVNIS en la tierra? ¿Objetos extraños que pasan a toda velocidad por el cielo? ¿Naves que dejan sus marcas circulares sobre los grandes campos sin ninguna aparente explicación lógica? ¿Tripulantes humanoides procedentes de lejanos planetas que siguen los pasos de la Tierra?



Estas y otras preguntas reflotaron en los últimos días entre miles de personas que se quedaron atónitas después de escuchar que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos admitió esta semana una serie de derribos de objetos no identificados y aseguró que no descartaría que fueran naves extraterrestres.

Los incidentes de los últimos tres días siguen al derribo de un globo chino el 4 de febrero que puso en alerta máxima a las defensas aéreas de América del Norte. Funcionarios estadounidenses apuntaron que el dispositivo era utilizado para vigilancia y espionaje.

No obstante, el jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y del Comando Norte de los Estados Unidos, Glen VanHerck, dijo que el ejército no pudo determinar de inmediato los medios por los cuales ninguno de los tres últimos objetos se mantuvo en el aire o de dónde venían.

La contundente respuesta de un especialista

Por AM750, el periodista especializado en ovnis, editor de FactorElBlog.com y autor de Invasores. Historias reales de extraterrestres en la Argentina, Alejandro Agostinelli, analizó el tema y afirmó que los ovnis no tienen por qué estar vinculados a la idea extraterrestre.

“El plato volador fue en algún momento un objetivo de curiosidad científica genuina y, crecientemente, se convierte en un objeto de consumo cultural masivo a partir de que despierta la imaginación de mucha gente”, explicó por Mediodía 750.

Por eso, razonó que “el ovni es aquello que nosotros creemos que es, no lo que es". "Creemos que son naves extraterrestres. Hay una tendencia generalizada a confundir una cosa con otra. Lo que significa la sigla, que es objeto no identificado que vuela, se perdió”.

Para el especialista, lejos de la definición formal, “hoy el OVNI es una nave extraterrestre quizás tripulada por humanoides llegados del espacio”.

Esta definición, aseguró, es la que explica las experiencias sobrenaturales: “Esta idea fascinante es la que moviliza la imaginación de todos. Así es que si hay luces no identificadas o personas que viven experiencias extrañas, siempre la tendencia remite a lo extraterrestre”.

Por eso, explicó con tranquildiad: “En realidad, al día de la fecha, no hay ninguna evidencia de que lo identificado tenga una explicación de tipo extraterrestre. No solo no hay evidencia, sino que si hubiese algún vestigio sería tema de discusión”.

“Si hubiese un tipo de indicio de que hay algo realmente interesante, relacionado con lo no explicado, hoy tendríamos alguna respuesta más concreta”, finalizó de manera enfática.