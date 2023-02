Este miercoles la diputada nacional del Frente de Todos Natalia Zaracho fue detenida ilegalmente por impedir una golpiza policial a un adolescente en la localidad bonaerense de Lanús.



"A un par de cuadras de mi casa, en el semáforo, vi que tenían en el piso a un menor de edad y los oficiales le estaban pegando. Me bajé del auto, me identifiqué y pedí que le dejaran de pegar. Me empujaron, me tiraron y esposaron. No se identificaron en ningún momento. Sufrí violencia física y verbal", denunció este jueves la integrante del Frente Patria Grande en AM750.



El episodio sucedió por la tarde, cuando la diputada volvía a su casa en Lanús, cerca del Puente Olímpico. Zaracho aseguró que es habitual que la policía detenga a adolescentes y les pegue "por llevar visera o ser negritos". "Es su forma de manejarse", agregó.

"Ese pibe me gritaba 'doña, no me deje'", relató la diputada en diálogo con Aquí, Allá y en Todas Partes.

Además, la referente cartonera explicó que los uniformados pertenecían a tres fuerzas distintas. "Había policía municipal, policía local y otra fuerza que no sé cómo se llama, pero los compañeros me dijeron que suelen hacer operativos en el Puente Alsina y el Olímpico y que paran a todos los pibes con problemas de consumo", reveló.

Según Zaracho, estuvo cuatro horas detenida e incomunicada y, al llegar a la comisaría, luego de estar media hora en el patrullero de traslado, los oficiales le dijeron que no estaba presa, pero aún así no le permitieron irse. "Sufrí todo tipo de violencia institucional", insistió.

Y concluyó: "Creo que no es la solución pegarles a los pibes en el piso, eso genera más violencia y pibes más resentidos. La salida es otra. Nosotros presentamos un proyecto de emergencia cuando ocurrió lo de la cocaína adulterada y otro sobre la no reincidencia para discutir una agenda de seguridad en serio, con inclusión social".