A pedido del bloque del Frente de Todos (FdT), la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para debatir el proyecto de moratoria previsional que permitirá resolver la situación de unas 800 mil personas en edad de jubilarse que no cuentan con el total de aportes realizados.

La sesión, que había sido solicitada por el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, está prevista que se inicie a las 10.30 del martes 28 de febrero. Con el respaldo de una serie de bloques opositores intermedios -ajenos a Juntos por el Cambio-, el oficialismo buscará romper el bloqueo opositor y convertir en ley el proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado.

"Es un tema sensible y es la forma en que el Estado puede acompañar a los adultos mayores de este país", aseguró este viernes en AM750 la diputada del Frente de Todos Brenda Vargas Matyi al referirse a las expectativas que tiene el bloque parlamentario oficialista para la aprobación de la ley.

Consultada por las posibilidades de que legisladores de la oposición acompañen el proyecto, Vargas Matyi dijo que desde el Frente de Todos están "a la espera de que el bloque de la izquierda" vote favorablemente, si bien ese espacio presentó otro proyecto para abordar esta problemática.

"Y estamos también a la expectativa de sensibilizar a los legisladores de Juntos por el Cambio y a los bloques libertarios para que puedan acercarse a trabajar a la Cámara de Diputados de una vez por todas y poder así proveerles a 800 mil argentinos y argentinas el beneficio de jubilarse", agregó, en diálogo con Mediodía 750.

"Al momento no hemos logrado conseguir el quórum con los bloques de la oposición", explicó por último Vargas Matyi, que planteó las dificultades que enfrentaría el sector de la población afectado en caso de no aprobarse el proyecto de ley.

"Si no se aprueba, 800 mil personas no van a poder jubilarse durante 2023 y no van a poder acceder a un pago de moratoria previsional. Acá nadie está regalando nada, simplemente acompañamos la posibilidad de que puedan acceder al sistema jubilatorio y esperamos que los bloques de la oposición lo entiendan y que escuchen además a sus propios votantes, porque dentro de esas miles de personas hay votantes de todos los partidos", concluyó.

Qué es una moratoria previsional

Las moratorias previsionales son herramientas que les permiten a las personas con edad jubilatoria —60 años para las mujeres y 65 para los varones—, pero que no poseen el mínimo de 30 años de aportes, contar con el beneficio cancelando la deuda de diversas formas.

Qué dice la nueva ley de moratoria previsional 2023

El proyecto de ley de moratoria previsional crea un Plan de Pago de Deuda Previsional que consta de dos unidades de pago para acceder al derecho a jubilarse:

Quienes cumplieron la edad jubilatoria: podrán acceder a un plan para pagar las cuotas que deben desde 2008 de acuerdo a su historia previsional. El porcentaje se descontará del haber previsional y el pago se puede realizar en hasta 120 cuotas.