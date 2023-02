El séptimo episodio de la serie The Last of Us se emitirá por HBO el domingo 26 de febrero, y según se puede apreciar en el trailer oficial que publicó este lunes la señal de streaming en YouTube, los protagonistas, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) continuarán su periplo por el pueblo estadounidense de Jackson.

A partir de este momento, se comenzará a visualizar el final del recorrido de los protagonistas, quienes están buscando la cura contra los infectados. Cabe destacar que la serie, que fue escrita y producida por Caig Mazin y Neil Druckmann, cuenta solo con nueve episodios.



"The Last of Us": Segunda temporada confirmada

La serie postapocalíptica basada en el videojuego homónimo que el 15 de enero pasado lanzó en HBO y la plataforma HBO Max su segundo episodio, fue renovada por Warner Bros. Discovery para una segunda entrega tras el gran recibimiento que obtuvo por parte de la crítica y las audiencias.

La propuesta lanzada en conjunto por Craig Mazin -reconocido como el responsable de la miniserie Chernobyl- y Neil Druckmann -creador y guionista del videojuego original- se transformó en el estreno más visto en el servicio de streaming en su primer día, superando a House of the Dragon, la esperada precuela de Game of Thrones, y a la segunda temporada del célebre drama juvenil Euphoria.

Qué se sabe de "The Last of Us Season II"

La segunda entrega de la serie abarcará los eventos de The Last of Us Season II, el segundo videojuego publicado en 2020, según una publicación en Twitter de Druckmann.

Esta nueva temporada se sitúa unos cuatro años después de que Joel rescatara a Ellie de las manos de las Luciérnagas, grupo que estaba dispuesto a sacrificar a la adolescente ante la posibilidad de desarrollar una vacuna que salvaría la humanidad.

Ahora, él tendrá que afrontar las consecuencias de sus acciones y la distancia crecerá entre ambos cada vez más. El reparto del segundo envío no está confirmado aún, pero se puede avizorar que la joven versión de Ellie, tendría 19 años en esta nueva temporada.

Seguí leyendo