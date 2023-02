Santiago “Chano” Moreno Charpentier quedó internado el pasado viernes en el Sanatorio Otamendi y, como siempre, su situación de salud volvió a estar en boca de todos. Ahora, luego de que algunas figuras públicas emitieran su opinión sobre el estado del músico, su madre pidió “respeto y silencio” y su hermano, Bambi, publicó una carta con un especial pedido: “Sean respetuosos de nuestro dolor”.

El sábado por la tarde, el artista Iván Noble había compartido la noticia de la internación de Chano y comentado: “Cuidenlo de una vez. Cortenla con el Show must go on”. En la noche del domingo, Gonzalo Moreno Charpentier, hermano del ex Tan Biónica, realizó un descargo público en el que agradeció a quienes acompañan a la familia, pero también apuntó contra quienes “creen saber lo que es necesario hacer en estos casos”.

"Quisiera pedir de corazón a aquellas personas que creen saber lo que es necesario hacer en estos casos, o cómo se debe cuidar a una persona en estado de vulnerabilidad, que por favor sean respetuosas de nuestro dolor y consideren que hacemos lo mejor posible para salir adelante", escribió Bambi en sus redes sociales.

De todas formas, agradeció las “manifestaciones de cariño y empatía” que les llegó a la familia “en estos días grises”, así como al equipo médico que atiende al músico de 41 años. “Acompañamos a Chano en su recuperación, confiando en su fortaleza y corazón de luchador para ponerse cada día mejor”.

La mamá de Chano pidió “silencio y respeto” por la internación de su hijo

Horas antes, Marina Charpentier, madre del cantante, también había expresado su malestar por las opiniones vertidas sobre el tratamiento de su hijo. “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro”, comunicó en su cuenta de Instagram.

“Les pido por favor respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada”, agregó, aunque también agradeció a “todos los que rezan” y “mandan luz”. “Por suerte tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan”, destacó.

Qué se sabe sobre la internación de Chano

El músico de 41 años ingresó al Sanatorio Otamendi el viernes por la mañana. En esta oportunidad, la internación habría sido por un cuadro vinculado a las adicciones, informó IP Noticias, y su pronóstico es reservado. Chano ya había sido internado en la misma institución en mayo del año pasado, tras sufrir una descompensación. En aquel entonces, fue trasladado luego a la clínica Avril.

En los últimos días el artista habia vuelto a los escenarios y estaba generando nuevo material para sus proximas canciones. Y durante los primeros días del año se había mostrado junto a su nueva novia en Punta del Este. A finales del 2022 había anunciado nuevos planes para este año.

"Amigos: Voy a dejar de tocar por un poco más de año para trabajar en mi estudio. Voy a dar 2 últimos shows: Lollapalooza y uno más que voy a anunciar en 3 minutos", dijo entonces sobre el show programado para marzo en el Estadio Atenas de La Plata.

Sin embargo, el mismo viernes por la madrugada posteó en Twitter que estaba recibiendo amenazas. "Es posible hacer con inteligencia artificial un video falso de alguien con la misma cara y la misma voz? La nueva amenaza de los haters. Los leo", escribió y comenzó a responder a los seguidores. Después, compartió una publicación de una seguidora con las capturas de posteos suyos de noviembre cuando se había referido al tema. "Así es", dijo.

Seguí leyendo: