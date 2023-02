Luego del 6 por ciento de inflación de enero y observando la perspectiva del precio de los alimentos en febrero el Gobierno empezó a endurecer los controles a todas las empresas que están incumpliendo los acuerdos de precios. Un mecanismo que hasta ahora no tuvo el efecto disuasivo que se buscaba porque buena parte de las firmas siguen violando los pactos de estabilidad en góndolas rubricados con el Gobierno mientras abonan el valor de las penalidades.

En este escenario, la orden de "ir más fuerte contra los que incumplen" fue un pedido expreso del ministro de Economía, Sergio Massa, al secretario de Comercio, Matías Tombolini, según reconstruyó Página I12 a través de fuentes oficiales.



Habrá así mayores controles de stock de productos de Precios Justos en empresas y supermercados, controles sorpresa en centros de distribución y metodologías parecidas en comercios mayoristas, que son lo que venden mercadería a los locales y almacenes barriales. También habrá inspecciones en locales de otros rubros que están en Justos, como los productos textiles y de calzado. Además, en las próximas semanas se sumará al Programa Precios el rubro frutas y verduras, gracias a un acuerdo que aún está en proceso de elaboración. Todas esas medidas se harán en tándem con 63 municipios que tienen acuerdo con el Gobierno Nacional para trabajar sobre controles de precios.

La primera muestra del accionar se concretó en las últimas horas con la clausura que Comercio hizo, junto con la subsecretaría de Defensa del Consumidor del Municipio de San Martín, de un hipermercado Jumbo de ese partido bonaerense, en el que detectaron irregularidades en el programa Precios Justos e infracciones a normas municipales. En paralelo, la cartera que conduce Matías Tombolini labró 769 multas a grandes empresas de alimentos y otros supermercados por 800 millones de pesos, por violaciones similares al programa Precios Justos.

¿Cómo se llegó a ese local y a esas multa? Comercio tiene un panel de monitoreo y una app de denuncias que empezó a arrojar datos repetidos de faltantes e irregularidades en los lugares sancionados. Ante esa información, se acercó a los locales personal de manera informal para constatar y luego se procedió a un control formal que derivó en la clausura.

Durante las verificaciones en Jumbo se corroboraron diversas irregularidades en relación con el cumplimiento del programa Precios Justos, señaló la Secretaría de Comercio en un comunicado. Se registraron infracciones vinculadas con faltantes de mercadería y stock, principalmente en los rubros de perfumería, cuidado personal, limpieza, aceites, atún, harina, yerba y fideos, así como la ausencia de señalización de los productos que forman parte del programa.



"Como resultado del alto nivel de incumplimiento del supermercado en 32 productos sin stock además de unos 14 que presentaron más de un 80% de faltante, los verificadores procedieron a labrar las actas correspondientes", se informó en un comunicado.





Las multas a alimenticias

En la misma línea, Comercio labró 769 multas a empresas alimenticias y supermercados por $ 806.450.000 en la última semana debido a diversos tipos de irregularidades en torno del cumplimiento del programa Precios Justos, según indicó Tombolini. Si bien el ministro de Economía, Sergio Massa, usó la metáfora futbolística de que el IPC de enero fue un partido que no los puede sacar de la lucha por el campeonato, la preocupación en el Gobierno por ordenar los precios de la canasta básica llevó al Ejecutivo a profundizar los controles e inspecciones.



Dicho esto, Tombolini contó que "esta semana estamos con 769 multas por $ 806.450.000 por faltantes de stock, falta de cartelería, uso de carteles en góndolas en productos que no forman parte del programa, duplicidad de etiquetado; y esto de algún modo es un paso más en la idea de que no podemos llevar orden en los precios y construir previsibilidad si permitimos los abusos”.



Las multas –señaló el secretario de Comercio- se desplegaron tanto en cadenas de supermercados como “Día, Carrefour, las del Grupo Cencosud (Disco, Vea, Jumbo) y el mayorista Maxiconsumo”; como en empresas alimenticias como “Cabrales y Nestlé”. El secretario explicó que, luego de labrase el acta, “se le da el descargo a quien se le imputa y después se procede a la multa”.



Más allá de que Massa cree que la solución a la inflación es macroeconómica y prepara medidas para los próximos días, es clave ver si puede torcerle la mano a los formadores de precios que siguen con comportamientos contrarios a los rubricados con el Gobierno.