Después de que el tenista español Rafael Nadal, nominado a los premios Laureus 2023, afirmara que Lionel Messi es quien debe ganar el reconocimiento a “Mejor deportista masculino” del año, el capitán argentino y crack del PSG le respondió a través de sus redes sociales y admitió que lo dejó “sin palabras”.

Las nominaciones para los destacados premios del Deporte Mundial 2023 incluyeron a grandes leyendas del fútbol y otros deportes, como el delantero francés Kylian Mbappé, la estrella de la NBA Stephen Curry; el piloto belga Max Verstappen –último ganador–; y el atleta sueco Mondo Duplantis. Sin embargo, Rafael Nadal –también nominado– eligió a su favorito en su cuenta de Instagram: “Vamos Leo Messi te lo mereces tú”.

La respuesta del crack del París Saint-Germain no tardó en llegar. “Que un deportista tan grande como vos me ponga eso me deja sin palabras... Muchas gracias, Rafael Nadal”.



Además, el campeón del mundo le devolvió la gentileza: “Vos también lo merecés todo por la manera que competís cada vez que salís a la cancha. Sos un ganador”. Fiel a su estilo, el astro del fútbol después aclaró: “igual tenemos mucha competencia ahí, eh? Lo merecen todos el Laureus este año, la verdad”.

El año pasado, Messi ganó la Copa del Mundo en el Mundial Qatar 2022, “el único premio que se le había escapado”, en palabras de la Academia Laureus. Por su parte, Nadal terminó 2022 en la cima de la lista de todos los tiempos de campeones de Grand Slam masculino con 22 títulos después de la victoria en Australia y Francia.

No sería la primera vez que La Pulga se lleve el reconocimiento, ya lo hizo en la edición 2020. Sin embargo, de sus siete nominaciones –2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2020 y 2023–, está tiene una peculiaridad: es la primera en la que la Academia elige una foto del futbolista vistiendo la camiseta argentina, y no la de su club.

La Selección Argentina compite al “Mejor equipo” del año, ¿cuáles son todas las nominaciones?

El equipo dirigido por Lionel Scaloni también participa en la competición, para la categoría de “Mejor equipo” del año, después de haber obtenido la tercera Copa del Mundo de la historia de Argentina.

Allí, la Albiceleste se enfrentará a otros grandes conjuntos como la selección femenina de fútbol de Inglaterra, la selección masculina de rugby de Francia, Golden State Warriors, Oracle Red Bull Racing de Austria y el Real Madrid.

Los ganadores, que se elegirán a través de la votación de 71 leyendas del deporte mundial, se conocerán en junio. Estas son todos los nominados de todas las categorías:

Premio al Deportista Mundial del Año:

Steph Curry (EE.UU.) Baloncesto: condujo a los Golden State Warriors al cuarto campeonato de la NBA en ocho años

(EE.UU.) Baloncesto: condujo a los Golden State Warriors al cuarto campeonato de la NBA en ocho años Mondo Duplantis (Suecia) Atletismo: tres récords mundiales, dos títulos mundiales en un dominante 2022

(Suecia) Atletismo: tres récords mundiales, dos títulos mundiales en un dominante 2022 Kylian Mbappé (Francia) Fútbol: Bota de Oro en el Mundial, líder de la Ligue 1 en goles y asistencias

(Francia) Fútbol: Bota de Oro en el Mundial, líder de la Ligue 1 en goles y asistencias Lionel Messi (Argentina) Fútbol: capitán de Argentina en el Mundial; Balón de Oro al mejor jugador

(Argentina) Fútbol: capitán de Argentina en el Mundial; Balón de Oro al mejor jugador Rafael Nadal (España) Tenis: ganó dos Grand Slams en 2022 y alcanzó la cifra récord de 22 victorias en su carrera.

(España) Tenis: ganó dos Grand Slams en 2022 y alcanzó la cifra récord de 22 victorias en su carrera. Max Verstappen (Países Bajos) Automovilismo: defendió el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en 2022.

Premio a la Deportista Mundial del Año:

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) Atletismo: ganó su quinto título de 100 metros lisos en los Campeonatos del Mundo, todo un récord.

(Jamaica) Atletismo: ganó su quinto título de 100 metros lisos en los Campeonatos del Mundo, todo un récord. Katie Ledecky (EE.UU.) Natación: cuatro oros en los Campeonatos Mundiales de Natación, un nuevo récord.

(EE.UU.) Natación: cuatro oros en los Campeonatos Mundiales de Natación, un nuevo récord. Sydney McLaughlin-Levrone (EE.UU.) Atletismo: pulveriza el récord mundial de 400 vallas

(EE.UU.) Atletismo: pulveriza el récord mundial de 400 vallas Alexia Putellas (España) Fútbol: segundo Balón de Oro, capitana del Barcelona en una liga impecable.

(España) Fútbol: segundo Balón de Oro, capitana del Barcelona en una liga impecable. Mikaela Shiffrin (EE.UU.) Esquí alpino: revalidó el título en la Copa del Mundo

(EE.UU.) Esquí alpino: revalidó el título en la Copa del Mundo Iga Świątek (Polonia) Tenis - ganó en Francia y Estados Unidos para convertirse en número 1 del mundo

Premio al Equipo Mundial del Año:

Selección Argentina de Fútbol : campeona del mundo tras una emocionante final contra Francia.

: campeona del mundo tras una emocionante final contra Francia. Selección Femenina de Fútbol de Inglaterra : victoria en el Campeonato de Europa ante un público que abarrotaba su estadio.

: victoria en el Campeonato de Europa ante un público que abarrotaba su estadio. Selección masculina de rugby de Francia : 12 años de espera para conquistar el título del Seis Naciones con un Grand Slam.

: 12 años de espera para conquistar el título del Seis Naciones con un Grand Slam. Golden State Warriors (EE.UU.) Baloncesto - campeones de la NBA por cuarta vez en ocho años

(EE.UU.) Baloncesto - campeones de la NBA por cuarta vez en ocho años Oracle Red Bull Racing (Austria): derrota a Mercedes después de ocho años y se proclama campeón de constructores.

(Austria): derrota a Mercedes después de ocho años y se proclama campeón de constructores. Real Madrid (España) Fútbol: doblete de Liga y Liga de Campeones para el gigante español.para convertirse en número 1 del mundo

Premio al Avance Mundial del Año:

Carlos Alcaraz (España) Tenis - ganó en Nueva York su primer título de Grand Slam y se convirtió en el número 1 del mundo.

(España) Tenis - ganó en Nueva York su primer título de Grand Slam y se convirtió en el número 1 del mundo. Tobi Amusan (Nigeria) Atletismo: campeón del mundo y nuevo récord mundial de 100 metros vallas.

(Nigeria) Atletismo: campeón del mundo y nuevo récord mundial de 100 metros vallas. Nathan Chen (Estados Unidos) Patinaje artístico: oro olímpico y récord mundial en el programa corto.

(Estados Unidos) Patinaje artístico: oro olímpico y récord mundial en el programa corto. Selección masculina de fútbol de Marruecos : primer país africano que alcanza las semifinales de la Copa del Mundo.

: primer país africano que alcanza las semifinales de la Copa del Mundo. Elena Rybakina (Kazajstán) Tenis - ganó Wimbledon como cabeza de serie nº 17, su primer título de Grand Slam.

(Kazajstán) Tenis - ganó Wimbledon como cabeza de serie nº 17, su primer título de Grand Slam. Scottie Scheffler (EE.UU.) Golf - ganador en Augusta y segundo en el US Open

Premio al Comeback Mundial del Año

Francesco Bagnaia (Italia) Motociclismo: remontó una desventaja de 91 puntos y se proclamó campeón de MotoGP.

(Italia) Motociclismo: remontó una desventaja de 91 puntos y se proclamó campeón de MotoGP. Christian Eriksen (Dinamarca) Fútbol: regresó a la Premier League tras sufrir un paro cardíaco durante la Eurocopa 2020.

(Dinamarca) Fútbol: regresó a la Premier League tras sufrir un paro cardíaco durante la Eurocopa 2020. Jakob Ingebrigtsen (Noruega) Atletismo: se recuperó de una derrota inesperada en 1.500 metros para ganar el título mundial de 5.000 metros.

(Noruega) Atletismo: se recuperó de una derrota inesperada en 1.500 metros para ganar el título mundial de 5.000 metros. Klay Thompson (EE.UU.) Baloncesto: campeón de la NBA con los Golden State Warriors tras 30 meses de baja.

(EE.UU.) Baloncesto: campeón de la NBA con los Golden State Warriors tras 30 meses de baja. Annemiek van Vleuten (Países Bajos) Ciclismo: se sobrepuso a una enfermedad y ganó el Tour de Francia femenino.

(Países Bajos) Ciclismo: se sobrepuso a una enfermedad y ganó el Tour de Francia femenino. Tiger Woods (EE.UU.) Golf: volvió a pasar el corte en el Masters tras un accidente de coche que puso en peligro su carrera.

Premio al Deportista del Año con Discapacidad

Diede de Groot (Países Bajos) Tenis en silla de ruedas - completó su segundo Grand Slam del año natural

(Países Bajos) Tenis en silla de ruedas - completó su segundo Grand Slam del año natural Catherine Debrunner (Suiza) Para Atletismo - cuatro récords mundiales en tres días de competición en la pista de su país

(Suiza) Para Atletismo - cuatro récords mundiales en tres días de competición en la pista de su país Declan Farmer (EE.UU.) Para Hockey sobre Hielo - tercer oro paralímpico con EE.UU. y máximo goleador del torneo

(EE.UU.) Para Hockey sobre Hielo - tercer oro paralímpico con EE.UU. y máximo goleador del torneo Cameron Leslie (Nueva Zelanda) Para Natación y Rugby en Silla de Ruedas - oro en piscina tras dos años de ausencia

(Nueva Zelanda) Para Natación y Rugby en Silla de Ruedas - oro en piscina tras dos años de ausencia Oksana Masters (EE.UU.) Para Esquí de Fondo - doble oro en biatlón en los Juegos Paralímpicos de Invierno

(EE.UU.) Para Esquí de Fondo - doble oro en biatlón en los Juegos Paralímpicos de Invierno Jesper Saltvik Pedersen (Noruega) Paraesquí alpino - cuatro oros en las pistas de China

Premio al Deportista Mundial de Acción del Año

Justine Dupont (Francia) Surf de olas grandes: en 2022 continuó la búsqueda de olas gigantes de alto riesgo.

(Francia) Surf de olas grandes: en 2022 continuó la búsqueda de olas gigantes de alto riesgo. Stephanie Gilmore (Australia) Surf: octavo título mundial para la australiana, miembro del Salón de la Fama.

(Australia) Surf: octavo título mundial para la australiana, miembro del Salón de la Fama. Eileen Gu (China) Esquí de estilo libre: doble oro -en big air y halfpipe- para esta adolescente sensación.

(China) Esquí de estilo libre: doble oro -en big air y halfpipe- para esta adolescente sensación. Chloe Kim (EE.UU.) Snowboard - defiende su título olímpico en halfpipe

(EE.UU.) Snowboard - defiende su título olímpico en halfpipe Rayssa Leal (Brasil) Patinaje: oro en la prueba de Street, tanto en los X Games de verano como en los Campeonatos del Mundo.

(Brasil) Patinaje: oro en la prueba de Street, tanto en los X Games de verano como en los Campeonatos del Mundo. Filipe Toledo (Brasil) Surf: primer título mundial para el surfista de altura brasileño.

Premio Sport For Good

Boxgirls (Kenia) Boxeo: empoderamiento de las mujeres jóvenes y lucha contra los estereotipos.

(Kenia) Boxeo: empoderamiento de las mujeres jóvenes y lucha contra los estereotipos. High Five (Alemania) Deportes de acción: ayuda a niños inmigrantes y huérfanos a integrarse en nuevas comunidades.

(Alemania) Deportes de acción: ayuda a niños inmigrantes y huérfanos a integrarse en nuevas comunidades. Made For More (Sudáfrica) Multideporte: hacer que el deporte sea inclusivo para las personas con discapacidad.

(Sudáfrica) Multideporte: hacer que el deporte sea inclusivo para las personas con discapacidad. Slum Soccer (India) Fútbol: apoyo a los jóvenes sin hogar a través del deporte y la educación.

(India) Fútbol: apoyo a los jóvenes sin hogar a través del deporte y la educación. TeamUp (mundial) Movimiento - los niños afectados por guerras o conflictos mejoran su bienestar psicosocial mediante la actividad física con un programa desarrollado por War Child, Save the Children y UNICEF Países Bajos.

