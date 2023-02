Las exportaciones de manufacturas de origen industrial y agropecuario crecieron 5,8%

El monto de las exportaciones de manufacturas de origen industrial y agropecuario creció en enero, 5,8%, respecto de igual mes del año anterior, de acuerdo con los datos consignados hoy, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



De ese total, el crecimiento de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), registró una suba de 12,5% en las cantidades exportadas, debido a las mayores ventas de vehículos automóviles para transporte de mercancías y de carbonato de litio.



Por su parte, las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) se incrementaron 1% interanual, producto de un leve aumento en los precios (1%), que compensó la reducción en cantidades.



En este sentido, a nivel de productos, el aceite de soja evidenció una suba del 7,9%, y harinas y pellets de soja 0,4%, posicionándose como el principal producto exportador en enero con envíos por US$ 583 millones.



En cuanto a las ventas externas de los productos primarios se registra una disminución interanual de las exportaciones de 11,7% (-US$648 millones), por los efectos de la sequía, y la caída en las exportaciones de cereales, en particular trigo (−US$ 688 millones) y maíz (−US$ 167 millones).



Por lo tanto, en enero las exportaciones generales registraron US$ 4.900 millones, mientras que se importaron US$ 5.384 millones con un saldo comercial deficitario en US$ 484 millones.