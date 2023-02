Los trabajadores nucleados en la Asociación Bancaria realizarán un paro de actividades por 24 horas a nivel nacional durante el día de hoy, en reclamo de aumento de salarios y para que "el sector empresario se haga cargo de parte del Impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores" del sector. El gremio conducido por el gremialista y diputado del FdT, Sergio Palazzo, explicó a través de sus redes que la medida tendrá alcance nacional y se desarrollará "en todas sus modalidades, presencial y teletrabajadores, con desconexión y sin operar, más unidos que nunca para hacer sentir nuestro justo reclamo".

"Por una recomposición salarial digna, por una solución al absurdo impuesto a las ganancias, por nuestros derechos, este jueves las trabajadoras y trabajadores bancarios paramos!!!", remarcaron ayer a través de sus redes sociales.



Palazzo anunció el paro la semana pasada tras el fracaso de la reunión paritaria con las entidades bancarias en el Ministerio de Trabajo. "No se logró un acuerdo. Hemos planteado, más allá de los porcentajes y revisar las paritarias del 2022, que el sector empresario se haga cargo de parte del impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores. La respuesta ha sido negativa", dijo desde la puerta del Ministerio.



La discusión mete presión al gobierno que viene proyectando acuerdos paritarias de 60 por ciento dividido en tres tramos. Los bancarios consiguieron un compromiso de las cámaras empresarias para pagar ese aumento, pero no el descuento de ganancias de los trabajadores que representa un valor cercano a otro 30 por ciento. Tras la reunión, Palazzo sostuvo que si el sector empresario "no hace caso al reclamo de los trabajadores, el gremio se reunirá para intensificar las medidas" de fuerza. "Estamos reclamando una compensación. Mientras no haya, no habrá paritaria posible que podamos acordar".