El secretario general de la Asociación Bancaria, el diputado nacional por el Frente de Todos Sergio Palazzo, aseguró este jueves por AM750 que el Frente de Todos “no pudo cumplir con el contrato electoral”. Señaló como uno de los principales puntos la incapacidad para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. En pleno paro sectorial por 24 horas ante la falta de acuerdos paritarios, defendió el tope del 60 por ciento para las negociaciones, pero aclaró que se deben implementar con cláusulas de revisión y que los sueldos no son inflacionarios, tal como sugirieron desde el Ministerio de Trabajo.



Respecto al paro nacional bancario de este jueves, Palazzo señaló que la decisión se tomó después de dos meses de intentar abrir negociaciones con los bancos sin éxito. “Antes de discutir sobre porcentajes, pedíamos que el sector tuviera compensación por el impuesto a las Ganancias. Porque el porcentaje que arreglamos no es el que le termina llegando al trabajador. La diferencia es entre un 5 y un 15 por ciento”, explicó.

Y en tono crítico, se refirió a los bancos. Dijo que “siempre ganan" y afirmó que junto con el negocio de activos con el Estado a través de los títulos públicos o letras que generan una rentabilidad rápida, fácil y sin costo "hacía posible que cumplieran con esta situación". "Pero se han negado sistemáticamente a esto. No quisieron abrir la negociación”.

Además de la recuperación salarial y el nuevo acuerdo paritario, desde la Asociación Bancaria reclaman ponerle fin a la “terciarización a empresas no bancarias”. En caso de no llegar a un acuerdo, no descartó nuevas medidas de fuerza.

Paritarias con tope y salarios inflacionarios

En este contexto, Palazzo se refirió a la idea que se deslizó hace unos meses desde el Ministerio de Trabajo de que los salarios generan expectativas de inflación, por lo que pidieron a los gremios y cámaras establecer un tope de negociación de las paritarias del 60 por ciento.

Para cuestionar esta posición, el sindicalista recordó que en el Gobierno de Maurcio Macri los salarios perdieron 20 por ciento y la inflación fue igualmente alta, superior al 50 por ciento. “Los salarios no son inflacionarios. Que generen expectativas de inflación, tampoco. Porque los salarios van por detrás de la inflación. Estás negociando recuperar el poder adquisitivo. Es inflación vencida, no adelantada”, explicó.

Por eso, cuestionó: “Todos los gobiernos buscan poner un parámetro de negociación paritaria. Si vos tenés cláusulas de revisión, yo no le veo mayores dificultades. Siempre y cuando tenga el resguardo de las revisiones para que el trabajador no pierda. De todos modos, todos los años, todos los gobiernos, terminan actualizándolos. Se parece a la inflación, que ponen un número en enero y lo cambian todos los meses”.

Proscripción de Cristina e internas en el Frente de Todos

Finalmente, Palazzo se refirió a las internas en el Frente de Todos y destacó tres puntos que consideró centrales del encuentro de la semana pasada de la mesa política de la coalición.

En primer lugar, destacó la coordinación del encuentro entre todos los dirigentes de todos los espacios internos; luego, la coincidencia de mantener la unidad para ganar las elecciones; y, por último, la idea de que se debe romper la proscripción que pesa sobre la vicepresidenta.

“Cristina triplica en votos a cualquier candidato de Frente de Todos. Todos le debemos la creación del Frente de Todos, decidiendo acompañar y no siendo candidata. Por eso, lo menos que podemos hacer es ir y pedirle que sea candidata”, señaló en tono imperativo el sindicalista.

Por otro lado, se refirió también a la división en el senado del Frente de Todos: “Ninguna división hoy ayuda. Hemos tratado de juntarlos a todos. Lo idea es que más allá de los cuestionamientos, el subbloque sigua acompañando al FdT. Está bien que den las discusiones. Desde siempre yo he cuestionado algunas cosas. Creo que no pudimos cumplir con el contrato electoral y con nuestra base. No pudimos recuperar los ingresos que se perdieron. Hay elementos para explicarlo, la pandemia, la guerra. Pero también hay policías de Estado que podríamos haber hecho”.